Lokalita u vodojemu na Nové Vsi v Teplicích se má ale v budoucnu celá změnit. Počítá s tím plán na výstavbu nového koupaliště. Vizualizace, jak to celé bude vypadat, už existují.

Kaskádové bazény tvořící nové koupaliště však nebudou jedinou stavbou, kterou chce město Teplice tuto čtvrť oživit. Vyrůst zde má nový parčík a dokonce se počítá také s restaurací na vodojemu, spojenou s rozhlednou a dalšími službami.

„Území kolem sídliště na Nové Vsi představuje pro městský region Teplice významnou a kvalitní rozvojovou územní rezervu. Pozemky ve vlastnictví města jsou v klimaticky příznivé poloze. K silným stránkám patří jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných hor,“ uvedl architekt Petr Sedláček ve studii, ve které porovnával tuto oblast s další navrhovanou lokalitou pro koupaliště u Písečného vrchu u Panoramy. Nová Ves nakonec dostala přednost.

Udržovaný parčík s novou zelení, který by měl volně navazovat na bazénový areál, vítá zástupce Strany zelených Adam Souček. „Každá zelená plocha v Teplicích je dobrá. Vnímám kladně citlivý zásah do navrhované krajiny. Plánovaný areál respektuje tamější okolní zeleň,“ okomentoval vizi na přeměnu části Teplic.

Jako megalomanský projekt se už může zdát využití současného vodojemu, který svým vzhledem připomíná vesmírnou loď mimozemšťanů. Myšlenku na vyhlídkové místo s restaurací nosí v hlavě už řadu let bývalý primátor Jaroslav Kubera.

T jako Teplice

„Dokonce jsme jeden čas uvažovali o tom, že by se na vrcholu věže točilo za tmy laserové písmo T jako symbol Teplic. Vodojem na kopci je vidět ze širokého okolí, takže by to mohl být výrazný prvek,“ říkal Kubera v minulých letech během působení na radnici.

Zakomponování vodojemu do projektu revitalizace celé krajiny na Nové Vsi nevyloučil ani architekt Sedláček. „Dnes to je nevyužívaná stavba představující vynikající potenciál, která může v dalších etapách přispět k zatím nedefinovanému následnému rozvoji celého komplexu. Ve dvojici prázdných ocelových disků jsou prostorové rezervy,“ napsal ve zprávě, která mapuje tuto lokalitu. Zároveň poukazuje na fakt, že umístění koupaliště s plánovaným dalším rozvojem je v této oblasti v souladu s platným územním plánem.

Lidé z Teplic vnímají uvažovaný prostor z hlediska MHD jako nedostupný. „To se tam jako budu plahočit hodinu s kočárkem a to samé pak zase domů?“ zeptala se například Miluška Horáčková.

Primátor Teplic Hynek Hanza to vidí jinak. Podle něj je nejbližší zastávka vzdálená jen pár minut chůze. „Vyloučeno není ani protažení některých spojů hybridních trolejbusů blíže ke vstupu. To ale ukáže až reálná situace v místě,“ poznamenal.

Za výhodu a úsporu peněz vnímá vedení města stávající silnici, která vede od točny trolejbusů k možnému budoucímu koupališti. Původně byla vybudovaná jako hlavní příjezdová cesta k nikdy nerealizovanému rozšíření sídliště o další panelové domy.