FOTO: Skauti v Teplicích roznášeli světlo z Betléma

Na Štědrý den jste si mohli dojít pro světlo z Betléma ke skautům nejen na tradičních místech v Teplicích. Zájemci si přišli zapálit svíčku do Svojsíkova domu v Jiráskově ulici, do kostelů v Šanově, na Zámeckém náměstí i do Beuronské kaple na gymnáziu.

Betlémské světlo v klubovně skautů v Teplicích. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler