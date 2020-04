S pěkným teplým počasím se řada Tepličanů upíná k otevření městské oázy zeleně a klidu. V botanické zahradě mezitím probíhají opravy a práce na naplánovaných investicích. Koronavirus je nezastavil, finanční ztráty jsou pro zahradu zatím snesitelné.

Zařízení plánuje v letošním roce investice za dva miliony korun. Více než 1,6 milionu korun půjde do nové kotelny včetně kotlů. Přes tři sta tisíc se vynaloží na nový vstupní elektronický odbavovací systém, který by do budoucna mohl nabídnout i prodej lístků přes internet. Epidemie koronaviru na plány dopady mít nebude.

„Ztráty se zatím pohybují kolem osmdesáti, devadesáti tisíc korun,“ vypočítává ředitel zahrady Petr Šíla. V osmnáctimilionovém rozpočtu, který má zahrada pro své letošní hospodaření k dispozici, se jedná o zanedbatelnou položku. „Více než pětaosmdesát procent nákladů je krytých z vlastních zdrojů, které jsme naspořili v minulých letech nebo z příspěvků zřizovatele. Ten finanční dopad je zatím naštěstí malý,“ doplňuje ředitel. Pracovníci botanické zahrady absenci návštěvníků využívají k rychlejším opravám v areálu, které běžný provoz brzdí.

Venkovní expozice botanických zahrad se mohly otevřít od pondělí 20. dubna, čehož využila třeba pražská botanická v Troji nebo v Bečově nad Teplou. V Teplicích se otevření plánuje na 8. června, s další vlnou uvolnění. „Naše zahrada je mnohem menší než pražská. Dá se očekávat velký nával návštěvníků, kteří nemají kam moc jinam jít a nešla by dodržet bezpečnostní opatření. Proto jsme se rozhodli ještě nechat zahradu zavřenou,“ vysvětluje ředitel.

Pro červnové otevření vybavuje zahrada prostory dezinfekcí.

Svým příznivcům zprostředkovává zahrada zatím on-line návštěvy skrze svou facebookovou stránku s videi a fotografiemi. „Jaro v botanické je nádherné, alespoň se můžeme pokochat na dálku. Jsem ráda, že botanická zahrada tyhle virtuální ukázky dělá, určitě je s tím hodně práce. O to víc se ale nemůžu dočkat, až to uvidím na vlastní oči,“ těší se Klára Drozdová.

Svatby v zahradě neruší

Teplická botanická zahrada je také místem, kde mohou lidé uzavřít sňatek. Na rozdíl od zámků se hromadné rušení obřadů nebo jejich přesouvání nekoná. „Zatím se nic nerušilo. V naší zahradě je možné mít pouze obřad, veselice probíhá jinde, takže věřím, že plány svatebčané nebudou muset měnit,“ poznamenává ředitel Šíla.

Na co si ale zatím návštěvníci musejí počkat, jsou doprovodné akce či komentované prohlídky. „Netroufáme si je zatím plánovat. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál. Ale věřím, že pro návštěvníky je nejvíc potěšující to, že si u nás mají vůbec tu možnost odpočinout a dát si třeba něco sladkého z cukrárny,“ dodává ředitel.