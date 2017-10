Teplická neurologie se rozšíří. Větší komfort budou mít i pacienti s RS

Teplice – Teplická neurologie se bude rozšiřovat. Současné prostory už kapacitně nestačí. Více komfortu mají pocítit i pacienti s roztroušenou sklerózou (RS).

Právě na tuto nevyléčitelnou nemoc se zdejší lékaři specializují. V Teplicích od osmdesátých let minulého století funguje centrum léčby RS pro pacienty z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje.

NOVÉ PROSTORY

„Jsme jedním z center s největším počtem nemocných a s největším výskytem roztroušené sklerózy,“ řekla primářka neurologického oddělení teplické nemocnice a vedoucí RS centra v Teplicích Marta Vachová.

Vedení Krajské zdravotní, pod kterou teplická nemocnice spadá, rozšíří neurologii v objektu polikliniky o nové prostory. „Přibude šatna se sprchou pro zaměstnance, kartotéka, rozšíří se stávající nevyhovující tělocvična pro pacienty. Vzniknou dvě vyšetřovny, ordinace a recepce u vstupu na oddělení,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní a.s. Petr Fiala.

Dělníci při rekonstrukci například vymění dveře a stará hliníková okna za nová plastová. Z podlahy odstraní původní krytinu a nahradí ji novou z antistatického a elektrostatického PVC. Oddělení dostane i nové obklady, dlažby a malby.

Podle vedení nemocnice momentálně probíhá výběrové řízení a vyhodnocení nabídek. Rekonstrukce přijde na zhruba 3,2 milionu korun. Když půjde vše podle plánu, tak stavebníci začnou s opravou ještě letos.

ZPOMALÍ ALE NEVYLÉČÍ

V Ústeckém kraji trpí roztroušenou sklerózou 1600 pacientů. Mezi kraji mu v této statistice patří čtvrtá příčka.

Díky moderní léčbě se daří RS zpomalit, ale ne zcela vyléčit. Roztroušená skleróza je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Prvními příznaky RS jsou například ztráta zraku na jednom oku, porucha vylučování, ztráta hybnosti ruky, nohy nebo poloviny těla.

„Možnou prevencí je vyvarovat se kouření a udržovat dostatečnou hladinu vitaminu D, zejména u dětí a v období dospívání. S jistotou se však příchodu nemoci nelze ubránit. V současnosti neexistuje lék, který by RS vyléčil. Nemoc postihuje především mladé lidi v produktivním věku a nevyhýbá se ani nejmenším. RS se v populaci rozšiřuje natolik, že pokud by člověk chtěl, určitě by ve svém okolí našel někoho, kdo jí trpí,“ uvedla primářka Vachová.