Místo šestky sedmička. Překlep v městském počítači za 60 tisíc korun. Drahý omyl se stal úřednici teplického magistrátu. Kvůli nastavení špatného data na platebním poukazu poslala dopravci dílčí fakturu za služby MHD dva týdny po splatnosti. Společnost Arriva za pozdě poslané peníze vystavila městu smluvní pokutu 60 tisíc korun.

Město Teplice mělo poslat Arrivě zálohu na úhradu prokazatelné ztráty za červen 2019. „Na chybu se přišlo pozdě. Peníze společnost obdržela až 12 dnů po splatnosti. Smluvní podmínky jsou v tomto případě bohužel jasně dané, za každý den prodlení je to 5 000 korun pokuta,“ vysvětlil primátor Teplic Hynek Hanza. „Bohužel se to stalo, zpětně s tím už nic neuděláme. Nikdo není neomylný. Aby se to ale neopakovalo, zavedli jsme přísnější kontrolní systém,“ dodal.

Administrativní chybou úřednice se tento týden zabývalo zastupitelstvo města. Polovinu z dlužné částky 60 tisíc korun bude muset kvůli své chybě zaplatit zpět do městské pokladny sama úřednice. Druhou část vzniklého dluhu jí zastupitelé na návrh vedení města odpustili s odůvodněním, že se tak stalo v době stěhování úřadu. Zároveň to bylo její první pochybení za více než desetileté působení na magistrátu.

„Jako datum splatnosti jsem chybně uvedla místo 20. 6. splatnost 20. 7. 2019. Záloha byla po upozornění ze strany dopravce obratem uhrazena 2. 7. 2019, tudíž došlo ke zpoždění platby o 12 dnů. Po obdržení faktury se smluvní pokutou jsem dopravci zaslala žádost o prominutí s odkazem na dlouholetou spolupráci a vysvětlením mého pochybení, ale ta byla po dohodě dopravce s panem primátorem zamítnuta,“ uvedla úřednice ve svém vyjádření, které měli zastupitelé na pondělním jednání k dispozici.

Dlužnou částku 30 tisíc korun může dotyčná splácet dva roky. Nepomohla jí v tomto případě pracovní pojistka. Přestože je vůči škodám způsobeným zaměstnavateli pojištěná, nebyla její škodná událost akceptována. Pojišťovna to odůvodnila tím, že majetkové sankce jsou výslovně uvedené ve výlukách z pojištění.

Za svou podřízenou se postavila vedoucí odboru dopravy Ivana Müllerová. „Dosud plnila zadané úkoly bez závažných nedostatků a v termínu. Osobně se domnívám, že k pozdní úhradě zálohy prokazatelné ztráty dopravní společnosti došlo vlivem mimořádné situace, kterou bylo stěhování odboru z budovy na Mírovém náměstí do budovy Krupské ulici,“ uvedla v dopise adresovaném tajemníkovi města. Vyjádření společnosti Arriva nemá Deník k dispozici.

Podobné omyly patří spíše k výjimkách. Mnohem častější jsou záměrné manipulace s platebními příkazy. Před dvěma lety kriminalisté řešili případ 39leté ženy z Teplicka, která coby zaměstnankyně úřadu práce okradla stát o sociální dávky za víc než 3 miliony korun. Vystavovala fiktivní žádosti na výplatu příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení. Zneužila k tomu data lidí, kteří byli v evidenci úřadu, ale z různých důvodů už dávky přestali pobírat a o dodatečných transakcích nevěděli. Hrozí jí až osm let vězení.