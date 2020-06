Řada teplických seniorů je i v penzi velmi aktivních. Podívali jsme se za některými. Jsou i tací, kterým důchod stačí, jiní by potřebovali přidat, aby vyžili celý měsíc. Třeba Václav Pondělík z Teplic působí jako spokojený důchodce. Zasloužené penze si užívá už řadu let. Stálý aktivní způsob života by mohl tomuto osmdesátníkovi leckdo závidět. To Josef v penzi musí hodně šetřit, když chce koupit něco vnoučatům.

Václav vypadá velmi čile. „Snažím se neustále pohybovat. Spolupracuji s rybáři, dělám pro myslivce, jezdím s kamarády na rybolov do Norska. Občas si zajdu s přáteli na pivečko,“ směje se Václav v zelené kamizole a puškou zavěšenou pod ramenem. Vrací se zrovna z lesa ve svém bystřanském revíru. „Musel jsem to tam jít zkontrolovat,“ uvedl.

Oproti tomu paní Milena pohybu příliš nemá. Stěžuje si na velké bolesti zad a nohou. „Nakupovat mi musí chodit dcera. Já se tak stěží přesunu doma z jednoho pokoje do druhého,“ povzdychla si seniorka z Teplic, která dříve pracovala jako dělnice v továrně.

Oba se shodují v tom, že jim současná výše důchodu stačí. Více peněz od státu by jim nevadilo, nicméně s důchodem, který mají, si vystačí. Podle nich je především potřeba si to v měsíčním cyklu uspořádat a vědět, co si člověk může dovolit a co ne.

Naopak více peněz by potřeboval 71letý bývalý řemeslník Josef. Platí vysoký nájem za bydlení, a když k tomu poplatí další pohledávky z předešlých let, příliš mu toho na živobytí nezůstane. „Na nákupy dva tisíce na měsíc, potraviny, drogerii a něco na sebe. Když chci koupit něco vnoučatům, tak abych šetřil,“ podotkl.

Ve srovnání s dalšími okresy patří starobní důchody na Teplicku k nejvyšším v kraji, jsou hned za Mosteckem. Důvodem jsou vysoké důchody bývalých horníků. Naopak nejnižší důchody mají na Děčínsku, kde jsou dokonce pod hranicí 14 tisíc.

Přivýdělek se hodí

Někteří senioři si snaží k důchodu přivydělat. Jako třeba bývalý řidič v nákladní dopravě Jaroslav Svoboda. Nemůže v noci spát, tak zastává práci nočního hlídače. „Koukám na televizi, občas projdu areál. Není za to balík, ale každá kačka se mi hodí,“ poznamenal.

Města a obce se snaží své seniory podporovat. Například v Teplicích či třeba Krupce jim přidávají na dopravu, aby mohli snadněji cestovat k lékaři. Na obcích pořádají v rámci podpory pro důchodce výlety. Třeba za kulturou do Prahy nebo na borůvky či houby v letních měsících.

Ženy jsou na tom z hlediska výše důchodu hůře než muži. Doplácejí na to, že byly s dětmi dlouho doma na rodičovské dovolené, která se do výměru odpracovaných let nezapočítává, a také dříve než opačné pohlaví odcházejí do penze.

Lidé v teplickém okrese chodí do důchodu čím dál později. Doba, kterou průměrný obyvatel České republiky před důchodem stráví prací, se postupně prodlužuje. Zatímco ještě před deseti lety to bylo 33,9 roku, loni počet let činil 36,3. Vyplývá to z údajů zveřejněných evropským statistickým úřadem Eurostat.

Seniorů přibývá

Populace obecně stárne. Do patnácti let bude každý čtvrtý Čech starší šedesáti pěti roků. A přibližně za třicet let to bude už každý třetí. Osmdesátku pak v roce 2050 překročí téměř desetina populace. Takové jsou závěry Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti do roku 2025.