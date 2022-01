Už do třetího konkurzu v krátké řadě za sebou se přihlásili jen tři zájemci. Ředitelem teplického muzea chce dál být kontroverzní krupský starosta Zdeněk Matouš. A to i přesto, že kvůli jeho předchozímu vítězství se výběrové řízení opakovalo. Současné vedení kraje složené z hnutí ANO, ODS a Spojenců pro kraj totiž tohoto trestně stíhaného politika ČSSD „nemusí“. Jeho zástupci to už dříve otevřeně deklarovali.

Opakuje se ale i další jméno z minulého konkurzu. Jde o Radka Spálu, dřívějšího ředitele teplického muzea, který také ještě za komunistického vedení šéfoval kulturnímu odboru kraje.

Počet došlých obálek potvrdili na krajském úřadu. „Evidujeme tři přihlášky,“ sdělila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková. Sdílnější nebyl ani náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj), který má pod sebou krajské kulturní příspěvkové organizace. „Teď jde do rady složení výběrové komise, na jaře by mělo být vybráno,“ řekl.

Oba dva si věří

Vypátrat větší část kandidátů nebylo příliš těžké. Stačilo zavolat těm, kdo se o stejný post ucházeli minule. „Přihlásil jsem se,“ potvrdil Matouš. „Můj zájem trvá,“ připustil i Spála, který dnes pracuje na ministerstvu kultury. Třetím aspirantem je podle informací Deníku jeden ze současných zaměstnanců teplického muzea.

Spála si věří, ačkoli předtím před odbornou komisí neuspěl. „Mám co nabídnout. A měl jsem možnost si to vyzkoušet, tři roky jsem to muzeum řídil,“ připomněl.

Také Matouš si profesně věří, i když ho současné vedení kraje po minulém vítězství nechalo vést muzeum pouze měsíc. „Jsem 13 let starosta, vedl jsem příspěvkové organizace a jsem zakladatel Hasičského muzea v Krupce,“ vypočítal.

Právě to poslední by se podle něj dalo pokládat za požadovanou praxi v oboru, jejíž absenci mu dříve politici vytýkali. Kraj požaduje po aspirantech na vedoucí pozici také trestní bezúhonnost. Podle Matouše to ale nekoliduje s jeho trestním stíháním a odkázal na presumpci nevinny.

Policie ho stíhá spolu s dalšími zastupiteli za přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Město kvůli jejich hlasování mělo prodat pod cenou pozemek developerovi. „Druhá věc je, že nejsem stíhaný za žádný dotační podvod nebo přijetí úplatku,“ dodal Matouš.

V případě vítězství v konkurzu je připraven vzdát se starostenského postu. Naznačil, že by pak usiloval o výstavbu nového objektu teplického muzea vzhledem k limitům památkově chráněného zámku.

Muzeum podle řady hlasů z oboru dlouhodobě stagnuje. Jeden z jeho stávajících objektů v Krupce je už několik let zavřený. Spálovým záměrem je ho znovu otevřít.

Jen tři kandidáti? Běžné

Podmínky konkurzu doznaly změn po předchozím výsledku, kdy stejná porota vybrala stejného vítěze. Komise bude pravděpodobně částečně, nebo zcela jiná. Hlavní změna ale spočívá v dvoukolovosti řízení. Profesionálové z oboru oceňují větší náročnost na kandidáty i anonymitu komisařů. To, že uchazeči předtím znali jejich jména, považují za chybu.

Zbytečnou administrativu s dvojstupňovým řízením ale kritizuje Matouš. I proto, kolik se nakonec přihlásilo uchazečů. Tedy tři, stejně jako minule. Řehák zdůvodnil nízký počet aspirantů tím, že minulý konkurz v létě nakonec vedení kraje zrušilo.

Další zbytečné výběrko. Vítězství Matouše zařízli radní, bude nový konkurz

Jako anomálii to ale nevidí Tomáš Wiesner, ředitel oblastního litoměřického muzea, další příspěvkové organizace kraje. V množství kandidátů není podle něj záruka jejich vyšší kvalifikovanosti.

Wiesner už zažil desítky konkurzů nejen jako uchazeč, ale i jako komisař a organizátor na různých postech. O podobná místa prý kvalifikovaní profesionálové valný zájem nemají. „Situace je čím dál tím horší. Je to obrovská zodpovědnost a odměna většinou není taková, aby to pokryla,“ zmínil ředitel.

Oproti oběma dvěma stejným kandidátům se znovu nepřihlásil historik mladší generace Jakub Jareš z Prahy. Ten minule rovněž neuspěl. „Ztratil jsem důvěru v to, že vedení kraje ví, kam mají jeho muzea směřovat,“ řekl potom Deníku. Podle dalších lidí z oboru tahanice kolem tohoto politicky zatíženého konkurzu demotivují možné vhodnější zájemce.