„Pro město je to velmi důležitý krok, protože tahle budova je velmi dominantní a byla ve velmi žalostném stavu. Nyní celá oživla a rozsvítila se,“ je spokojený s první fází rekonstrukce nádraží teplický primátor Jiří Štábl. Zároveň doufá, že si lidé pro cesty do Teplic i díky opravenému nádraží, které bývalo teplickou ostudou, zvolí místo individuální dopravy třeba vlaky.

Opravené je také první nástupiště, které je ale problematické pro vozíčkáře nebo lidi se zhoršenou pohyblivostí. Mezi původní výškou a současným nástupištěm jsou totiž tři schody, avšak místo, kde je mohou vozíčkáři překonat, je pouze jedno – na východním okraji peronu.

Své místo si zde už našla nádražka s přiléhavým názvem Pendolino

A právě využití obrovské nádražní budovy bude nejnáročnějším úkolem Správy železnic při další rekonstrukci. „S ohledem na ten velkorysý prostor to určitě nebudou jen služby pro cestující. Ale může to být celá řada dalšího využití. Mohou to být sídla firem, mohou to být nejrůznější služby včetně zdravotních,“ řekl při ukončení první etapy rekonstrukce ministr dopravy Martin Kupka.

Jasno o budoucím využití by SŽ chtěla mít do léta, aby mohla nejpozději na podzim vyhlásit výběrové řízení. Náklady na další etapu, která zahrnuje také parkoviště nebo podchod, se opět vyšplhají do stovek milionů korun.

„Chceme, aby se projekt další rekonstrukce, na kterém už nyní pracujeme, propojil s budoucím využitím. Je velice nešťastné, když něco zrekonstruujeme a pak zjistíme, že chybí tři fáze nebo silnější vzduchotechnika,“ nastínil další plány Svoboda. Možné zájemce ale limitují například široké chodby nebo velmi vysoké stropy, které zvyšují náklady na provoz.

V úterý 19. března se na nádraží střihala páska

Podobné problémy, jak využít velké nádražní budovy, které už dnes nejsou potřeba, ale jsou nedílnou součástí měst, trápí Správu železnic v celých severních Čechách. Například ve Varnsdorfu na Děčínsku kvůli nevyužití nádraží stojícího téměř na hranicích bylo nutné dvě jeho třetiny zbořit.

Naopak v Děčíně se podařilo najít další náplň východnímu nádraží, kam zamířily některé kroužky domu dětí a mládeže, včetně železničních modelářů. Na hlavním děčínském nádraží pak funguje hlídková služba policie.

Zdroj: Deník/Petr Málek

Podle teplického primátora radnice opakovaně hovořila se zástupci SŽ o možném využití rozlehlé budovy. „Zatím jsme nenašli odbor nebo jinou organizaci, které bychom zde umístili,“ poznamenal Štábl. Nevyloučil ale, že se v budoucnu některá část magistrátu na nádraží nepřesune. Obzvlášť v souvislosti s tím, jak legislativa klade na radnice čím dál větší personální požadavky.

Zapojí se město Teplice

Do proměny nádraží a jeho okolí se kromě Správy železnic zapojí také město, které plánuje proměnit přednádražní prostor. „Mělo by tam dojít ke zklidnění dopravy a vytvoření nových prostor pro oddech a relaxaci. Přesunout by se mělo také parkování,“ nastínil proměny přednádraží primátor Štábl.