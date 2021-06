Trasu jim po celou dobu ukazoval kompas upevněný na ruce. Některé úseky museli proplavat doslova naslepo, protože kvůli předchozímu dešti byla viditelnost místy nulová. „Ale jinde zase byla až do pěti metrů,“ informoval Ladislav Kábela.

Popsal, jak to celé probíhalo. „Nejprve proběhlo nějaké to plánování, pak příprava na ponor, a šlo se na to. Kvůli teplotě vody a spotřebě vzduchu jsme celý okruh dali v rozmezí hloubky 3-8 metrů. Na hladině nad námi celou dobu jel se člunem Pepa Pour, který zaznamenával pomocí GPS trasu a uplavanou vzdálenost. Byly z toho krásné 4 hodiny a 48 minut strávené pod hladinou.“

Barbora je krásné jezero pod Krušnými horami severozápadně od Teplic. Voda v něm je jedna z nejčistších v kraji. Zhruba třicet let využívají tuto vodní plochu hojně rekreanti, plavci a milovníci přírody. Koupání a voda tu ale nejsou odjakživa. Do roku 1974 tu probíhaly těžební práce. Dno lomu se pak postupně zatápělo, aby v rámci rekultivace vznikl vodní rezervoár a do budoucna právě možnost přírodního koupání a rekreace. Zatápění trvalo několik let, v různých kaskádách od povrchu až ke dnu do sedmi desítek metrů.