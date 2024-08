Do Česka dorazí tento týden další vlna veder.

V pondělí a úterý si podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budeme užívat slunečné a velmi teplé dny. Nejvyšší denní teploty v Ústeckém kraji vystoupají v pondělí na 29 až 32 °C, na horách na 24 až 27 °C. V úterý bude ještě tepleji - nejvyšší denní teploty budou v našem kraji 31 až 34 °C, na horách 26 až 29 °C.

Právě v úterý se už na jihozápadě a západě Čech mohou objevit odpoledne a večer první bouřky – zejména asi v oblasti Šumavy, Pošumaví a obecně pohraničních hor v této oblasti.

Bude se jednat o typické bouřky s vysokým potenciálem přívalových srážek, tedy bouřky s malým pohybem a v prostředí s velmi vysokou vlhkostí a energií. Vyloučeny nebudou ani menší kroupy.

"O co budou bouřky příští týden lokálnější, o to mohou být i srážkově intenzivnější. Sledovat s ohledem na jejich výskyt bodovou předpověď z aplikací nebude mít víceméně smysl. Jejich vývoj bude velmi chaotický a neorganizovaný," upozorňují meteorologové z ČHMÚ.

Ve středu už začne krajní západ a severozápad Čech více ovlivňovat okraj teplotního rozhraní. Bouřek bude během dne v Čechách hodně a opět budou nebezpečné s ohledem na lokální přívalové srážky, případně i menší kroupy. Na některých místech ale patrně nezaprší vůbec a to zejména v oblasti Moravy a Slezska, kde je šance na srážky ve středu spíše malá.

Středeční den by měl být zároveň asi nejteplejším dnem v týdnu. Odpoledne naměříme většinou kolem 31 °C, na jižní Moravě se pak teploty dostanou i přes 35 °C. V Čechách bude navíc hodně vlhkosti, takže se připravte, že středeční odpoledne zde bude i nepříjemně dusné.

Ve čtvrtek by se měly teploty dostat na většině území pod 30 °C, a to zejména na západě a severozápadě Čech. Na Moravě a ve Slezsku bude ale opět velmi teplo s odpoledními maximy do 34 °C, patrně vysokou vlhkostí a tedy dusnem. Ve čtvrtek je opět šance na bouřky a přeháňky, tentokrát už na celém území. Nad jejich množstvím ale visí zatím otazník. Tak jako tak, srážky budou opět velmi lokální.

Jak se ve vedrech ochladit - proč pít teplý čaj. | Video: YouTube

V pátek by se k nám měl dostat opět přechodně teplejší vzduch a odpolední maxima se dostanou znovu na hodnoty kolem 29 °C, na Moravě a ve Slezsku bude opět nejtepleji a tropy si zde užijí i v pátek. Nutno ale zdůraznit, že předpověď na pátek je podle ČHMÚ už zatížena určitou dávkou nejistoty.

Závěrečné ochlazení by mělo přijít až během víkendu, ale jeho přesné načasování a intenzita není v tuto chvíli zcela jasná. Na velké a trvalejší ochlazení to ale příliš nevypadá.

Takhle to vypadá v letních dnech na Barboře: