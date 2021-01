Při nehodách tam zemřelo 6 lidí. Oproti roku 2019 se počet zemřelých v okrese více než zdvojnásobil. Kromě největšího nárůstu tragických nehod v kraji si okres Teplice podle policejních statistik připsal ještě další nehezké prvenství. Nejvíce havárií z celého Ústeckého kraje tu způsobili zdrogovaní řidiči.

K první tragickému střetu vyjížděli vloni policisté na silnici mezi Proboštovem a Přítkovem. Bylo to smutné pondělní ráno 17. února. Krátce po sedmé hodině vyhasl lidský život před zatáčkou v klesání nad přítkovským železničním přejezdem. Řidič auta čelně narazil do stromu, který rostl kousek od silnice. „Mimo vozovku řidič vyjel ještě na rovné silnici těsně před pravotočivou zatáčkou. Brzdná dráha byla prakticky nulová,“ popsal tehdy policejní mluvčí Daniel Vítek. K nehodě vyjeli hasiči a záchranka. Muži už nebylo pomoci. Podlehl na místě těžkým zraněním způsobeným nárazem do překážky.

K druhému tragickému střetu došlo v úterý 31. března ráno u křižovatky ulic Jana Koziny a Zemské v Teplicích. Dodávkové auto se tam střetlo na přechodu se starší ženou. Ta i přes rychlý zásah záchranářů na místě svým zraněním podlehla. Přechody pro chodce v Kozinově ulici by místní rádi viděli více osvětlené. „Mládež tudy chodí na sportoviště na Angeru. Chodí zde pejskaři k veterináři. Motoristé tu nedodržují předepsanou rychlost. Bylo by potřeba v této části Kozinovy ulice vymyslet větší zabezpečení,“ zmínil ve facebookové diskuzi pod článkem o této tragické nehodě muž, který se podepsal jako Jaroslav.

Ve čtvrtek 9. dubna vyhasl život na komunikaci mezi Hájem u Duchcova a Osekem. Došlo tu ke karambolu motorky a osobního auta. Motorkář na místě zemřel. „Bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem," informoval mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Těžká zranění měl i šofér auta.

Nejtragičtější nehoda loňského roku v Ústeckém kraji se odehrála ve čtvrtek 16. dubna odpoledne na přemostění u Tuchlova směrem z Bíliny na Teplice. Řidiče kamionu, který usmrtil tři pracovníky silničářské firmy a čtvrtého těžce zranil, policie obvinila z trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřování nehody uzavřené ještě nebylo.

„Kvůli vypracování znaleckých posudků, což u každého podobného případu nějakou dobu trvá,“ vysvětlil mluvčí teplické policie Daniel Vítek. Pokud se v plné míře potvrdí vina ze strany řidiče kamionu, který měl jet v uzavřeném pruhu, hrozí mu u soudu až desetileté vězení.

Některá loňská místa smrti v okrese připomínají pomníčky nebo hořící svíčky. Největší riziko dopravní nehody na Teplicku zůstává i po loňském roce v Soběchlebech. S počtem 9 kolizí v letech 2018 a 2019, přičemž dvě z toho skončily tragicky, se tato silnice mezi Teplicemi a Ústím dokonce dostala do první desítky žebříčku nejvíce nebezpečných v republice.

Od ledna do listopadu se na Teplicku vloni stalo 1218 nehod. Prosincová data policie ještě nezveřejnila. Tragická nehoda v tomto měsíci nebyla žádná. Nejčastější příčinou je to, že se řidiči nevěnují řízení a zajímají se o věci okolo. V sedmi případech, což bylo nejvíce v kraji, za nehodu mohli zdrogovaní řidiči. Alkoholem opojení zavinili padesátku nehod.