Hygienici varují před víkendem. Lidé by měli zvážit hromadné výpravy na hřbitovy. Seskupení lidí při Dušičkách může situaci na Teplicku zhoršit.

„V letošním roce jsou hrobní cesty obrovská nebezpečná zbytečnost. Ať se na mě nikdo nezlobí, a také nezodpovědnost a hloupost, která současnou situaci rozhodně nijak nevylepší. Cesty na hřbitov nepatří mezi nezbytně nutné cesty,“ říká lékařka Eva Poláčková z teplické hygienické stanice.

Upozorňuje, že v době nouzového stavu, kdy je republika v kritickém stavu, a počty nakažených stoupají v řádu tisíců, je každá cesta mimo práci a zajištění nejnutnějších potřeb zbytečným hazardem. „V březnu jsme měli v okrese šestnáct nakažených, sedmadvacet v dubnu. V srpnu to bylo 34 a v říjnu to je přes 1000 nakažených. Nepochopím, že při takovém vývoji někomu stojí za to vystavovat se riziku na hřbitově. Očekávám, že policie bude velmi přísně dohlížet na dodržování opatření. Ti lidé v přeplněných nemocnicích nejsou žádný výmysl,“ dodala.