„Krušné hory jsou cyklistickým rájem, díky mírnému profilu jsou ideální pro rodinné výlety,“ doporučuje Pavla Lehnerová, výkonná ředitelka VisitTeplice. Z vrcholů Bouřňák nebo Komáří vížka mohou cyklisté obdivovat výhled na České středohoří a Mosteckou pánev, na německé straně stojí za to projet udržované cyklostezky, v místních lesích jsou stezky vhodné pro vyznavače endura.

Zdroj: VistitTepliceNovinkou pro cyklisty je služba Trackers bike & hike. Nabízí pronájem navigace, do které je možné nahrát jeden nebo více tracků podle výběru. K dispozici je například výlet Do Středohoří z Teplic, K vodopádu na kole, Rozhledny na kole nebo třeba nenáročná varianta pro celou rodinu. Pronájem aplikace na den vyjde na 150 korun, více dnů vyjde levněji. Track do deseti kilometrů vyjde na 200 korun, každých dalších deset kilometrů padesát korun navíc. Službu provozují cyklisté, kteří jednotlivé tratě sami projeli.

Lanové centrum Teplice je největším lanovým parkem v Ústeckém kraji a kromě dětské a rodinné trasy nabízí i lanovku.

Teplicko nabízí i spoustu míst ke koupání

Rekreační oblast Milada vznikla ze stejnojmenného hlubinného dolu. Nabízí velké jezero, půjčovnu paddleboardů a samozřejmě několik stánků s občerstvením.

Jezero Barbora díky své hloubce má samočistící schopnost a nehrozí výskytem sinic. Holdovat se tady dá i jachtingu a windsurfingu. Jezero má dvě písčité pláže a nabízí plochu i pro hráče plážového volejbalu nebo nudisty.

Pokud počasí koupání nepřeje, mají Teplice hned dvě krytá místa - termální bazény a saunu Thermalium v lázeňském domě Beethoven a Aquacentrum nedaleko botanické zahrady.

I golfista si vybere

Region nabízí hned dvě golfová hřiště. Golf resort Barbora nabízí osmnáct jamek, Golf Club Teplice na Cínovci je devítijamkové hřiště. Obě místa nabízejí i restauraci.

Zdeněk Fekar, VistiTeplice