Hadí lázně se musí opravit

Kdyby šlo mávnutím kouzelného vánočního proutku vyřešit ze dne na den kauzu Hadích lázní, byla by spokojených hodně Tepličanů. Objekt řadu let chátrá. Majiteli Jaroslavu Třešňákovi se nedaří uspět s projekty na přestavbu této budovy na novou léčebnu. Nyní o lázně projevilo zájem město, nikoli ale s cílem obnovit balneoprovoz. Vize je třeba na cukrárnu nebo malé muzeum lázeňství.

Kéž by Bílina už měla tunel

Už řadu let čeká na zázrak vyřešení dopravy přes Bílinu. V současné době tisíce aut denně projíždí přes město podél řeky. Výfukové plyny dusí obyvatele. Vedení radnice už mělo několik nabídek na řešení. Plány na obchvaty města ale nevyšly. Nyní se objevil další projekt. Celkový tunel pod Bílinou. Výhledově za 6 let. Bylo by dobré, kdyby to konečně v Bílině vyšlo. Doprava je hustější a hustější.

Asi jen zázrak pomůže nádraží

Na zázrak čeká oprava teplického nádraží. Mluví se o ní už dlouho. Rekonstrukce této historické budovy se ale stále odkládá. Správa železniční a dopravní cesty, která je majitelem objektu, má problémy sehnat následné využití prostor v nádražní budově. Pro vlastní provoz železnice postačí pouze střední část. Odbourání bočních přístaveb nepovolí památkáři. Je potřeba najít nájemce.

UNESCO si musí město udržet

Jeden velký zázrak prožili v letošním roce v Krupce. Město se dostalo na prestižní seznam UNESCO. Udělený certifikát ohledně kulturního dědictví je pro Krupku velkým posláním. Bude důležité si tento status nadále udržet a připravit se dobře na zvýšený zájem město a památky ze strany turistů. Starosta Zdeněk Matouš ubezpečuje, že Krupka je na toto vše připravená reagovat.