V Teplicích sbírka proběhla v čase od 8.00 do 18.00 hodin například v Bille u Zámecké zahrady. Trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží vkládali lidé za pokladnami do košíků, u nichž stáli zástupci z neziskové organizace Květina, označeni zelenými zástěrami s logem. S vděčností a úsměvem přijímali dary, třídili je do krabic od banánů a připravovali k odvozu do skladu, odkud budou poskytnuty lidem v nouzi. Květina se ve svém centru v Denisově ulici podílí mimo jiného na pomoci místním bezdomovcům.

„Vše zůstane pro potřeby našich klientů. Díky dárcům můžeme poskytovat účinnou konkrétní pomoc,“ uvedla Barbora Vernerová z Květiny. „Vnímáme, jak se vlivem pandemie zhoršuje socioekonomická situace řady lidí a zaznamenáváme zvýšený zájem o naše služby a také o potraviny samotné, které těmto lidem pomohou v krizové chvíli překlenout náhlý výpadek příjmů,“ podotkla.

V krabicích s převzatým zbožím byly především oleje, mléka či těstoviny. Do marketu k Zámecké zahradě vyrazil nakupovat také Josef Lásek z Teplic. „Dostal jsem u vchodu leták se seznamem, co by se nejvíce hodilo, tak jsem z toho vybral pár věcí a společně s nákupem do domácnosti je přidal do košíku,“ řekl. Co patřilo Květině, měl při procházení mezi regály prodejnou v košíku oddělené v přední části, aby se mu to nepopletlo se seznamem potřebného doplnění spíže od manželky z domova. „Třeba to mléko je pro ně, ještě potřebuji najít čínské polévky, to taky prý potřebují,“ podotkl.

Kvůli koronavirové pandemii zásoby z podzimního kola sbírky rychleji zmizely oproti rokům předchozím. To před Albertem v srbické Olympii potvrdila také Daniela Brníková z Klokánku, což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které funguje pod hlavičkou Fondu ohrožených dětí. „To, co jsme měli z podzimu uskladněné, jsme prakticky už téměř všechno využili. Zájem a přístup lidí je skvělý. Krabice od banánů se nám rychle plní. Jedno plné auto jsme už odvezli do skladu,“ zmínila vedoucí teplické organizace pomáhající dětem z nefungujících rodin. Z Albertu si nakonec odvezli do svého skladu 710 kilo potravin a 80 kilo drogerie.



Do obou obchodů přišlo potravinou sbírku podpořit i vedení města Teplic, které s oběma organizacemi spolupracuje a podporuje je. Primátora Hynka Hanzu jsme zastihli se seznamem potřebného zboží v Albertu. Jeho zástupce Jiří Štábl nakoupil plný košík věcí v Bille. Oba se zařadili v Teplicích na seznam desítek těch, kteří v sobotu při svém nákupu přidali do košíku také něco navíc, aby v rámci celorepublikové akce pomohli lidem v nouzi.