V některých koutech okresu dokonce předběhli čas a obecní stromy už svítí. První se rozzářil minulou neděli večer v malé obci Rtyně. „U nás advent začíná vždy o týden dříve,“ komentoval s úsměvem starosta Jaroslav Liška. Jako hlavní důvod předčasného rozsvícení uvedl snazší výběr interpretů, kteří na akci vystupují.

Včera večer se rozžehla vlákna v žárovkách na jehličnatých symbolech Vánoc v Lahošti, Ohníči nebo Zabrušanech. Nejvíce akcí je ohlášených ale až na víkend.

V sobotu odstartuje už v 15 hodin program třeba na Mírovém náměstí v Bílině. Vystoupí rocková kapela Melodica, kterou vystřídá Tereza Kerndlová s doprovodnou kapelou, v 18 hodin bude slavnostně rozsvícený vánoční strom. Slavnostní večer zakončí ohňostroj. Po celé odpoledne budou náměstí lemovat stánky s vánočním zbožím a občerstvením.

Rozsvícením vánočního stromu v Modlanech v sobotu odstartuje charitativní seriál předvánočních akcí nazvaných Vánoční Modlansko, které mají pomoci dvouletému Péťovi z Krupky trpícímu nemocí motýlích křídel. Jehličnan vztyčený na náměstíčku daroval pro vánoční potěšení ze svého pozemku jeden z místních obyvatel. V rámci sobotní akce vystoupí od 16 hodin děti ze souboru Modlanská rolnička a Žesťové trio Petra Černého.

„Budeme lidem rozdávat svařáček a k mlsání bude nachystána domácí vánočka,“ pozval místostarosta obce Petr Hubený.

Nejvíce akcí bude na Teplicku v neděli 1. prosince. Vánoční jarmark na tento čas připravují tradičně v Krupce. Odstartuje v poledne v parčíku před městským úřadem, kam o dvě hodiny později dorazí průvod, který projde městem. Následovat bude hudebně divadelní program, který radnice sestavila jako první letošní adventní koncert. Představí se žáci krupských škol. V 17 hodin se rozsvítí stromek.

Nasát vánoční atmosféru můžete i v Duchcově, kde se po setmění snesou z nebe obří andělé. Strom už mají na nedělní slavnostní rozsvícení s programem od 17 hodin připravený také v Proboštově. Na místo do parčíku před úřad ho dopravil traktor a usadil jeřáb. „Je to krásný smrk, který rostl před zdejší budovou Geoindustrie. Pro nás to byla letos jasná volba. Vzhledem k blížící se demolici budovy by stejně musel být pokácený. Takto se s Proboštovem důstojně rozloučí,“ uvedl místostarosta Roman Nešetřil.

Teplická vánočka

V neděli odstartuje advent i okresní město. A to Teplickou vánočkou, což je nesoutěžní pěvecká přehlídka dětí z mateřských, základních i středních škol. Celá akce začne ve 14 hodin. Vysoký smrk dovezený z Cínovce rozsvítí primátor Hynek Hanza v 17 hodin za zvuku radničního zvonu. U zrodu této akce stála i Radka Růžičková, tehdy náměstkyně pro kulturu. „Cílem bylo uspořádat akci, při které se mohou obyvatelé města vánočně naladit a prožít si adventní čas,“ řekla spoluautorka novodobé tradice v Teplicích. Ani letos si nezapomeňte s sebou vzít svíčky. Jejich hořící knoty rozzáří náměstí v centru Teplic společně s rozsvícením stromku. Po celou dobu se budete moci zahřát teplým čajem nebo svařákem a potěšit se tradičním vánočním zbožím ve stáncích.

Teplickou vánočku si nenechá ujít Pavla Klasíková, jejíž vnučka bude v rámci programu vystupovat. „Slíbila jsem jí, že se na ni přijdou podívat. Zůstaneme tam i na večerní rozsvícení stromu. S manželem si dáme svařák, pro malou budeme mít v termosce teplý čaj. Koupím si jmelí a budu spokojená,“ má jasno seniorka z Teplic.