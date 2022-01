Teplická policie za posledních pět let řešila přes 600 případů úvěrových podvodů. Podle portálu mapakriminality.cz to bylo nejvíce v kraji. Teplický region je semeništěm podvodníků v tomto druhu kriminality. „Jsou to případy, kdy si lidé berou půjčky či spotřebitelské úvěry převážně na nákup nějaké elektroniky a dluhy potom nesplácí,“ uvedl z praxe minulých let Vítek. „V převážné většině těchto případů už při uzavírání smlouvy ji podepisují s vědomím, že peníze vracet nebudou,“ dodal.

Na šest let do vězení za to poslal teplický soud například 28letého Martina M. Tepličan si mezi roky 2014 až 2016 v desítkách případů vypůjčil na neexistující osoby, které vytvářel prostřednictvím internetu, od nebankovních institucí stovky tisíc korun. Falešné úvěry, z nichž peníze obratem prosázel v hazardu či využil pro pořízení drog, už nesplácel. Muž u soudu svoji vinu uznal, trest vězení přijal.

Podobných případů, kdy finanční tíseň donutí lidi podvádět, zaznamenávají policisté na Teplicku poměrně dost. V převážné většině případů se na policii obrátí společnost, která poskytuje půjčky. Poskytovatelé pochybných úvěrů si postavili svůj byznys na tom, že řada lidí si nemůže půjčit u bank. „Mají potíže například se splácením předchozích závazků, nemají dostatečné příjmy anebo jsou nezaměstnaní. Toto vše může bránit získání úvěru u banky,“ řekla Deníku už před časem na toto téma finanční konzultantka Alice Krupičková.