Připomeňme si, jak to na Teplicku dopadlo před čtyřmi lety, když se poslanecké volby konaly naposledy. V okrese to bylo dominantní vítězství hnutí ANO. Získalo 38,1 %. SPD na druhém místě 13,09 % a třetí ODS 10,05 % hlasů od voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.