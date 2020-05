Deset nových případů za týden, řada lidí kvůli tomu v karanténě. Vzhledem k rozvolňování vládních opatření to podle epidemiologů nebude konečný stav. Podle odborníků však není důvod k panice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Teplicko nejspíše prochází další vlnou koronavirového onemocnění. „Z dosavadních čísel to tak lze říci. Máme tu několik nových ohnisek. Nicméně není nutné kvůli tomu panikařit. Jako přišla a odešla první vlna, odezní i ty další,“ uvedla v úterý 19. května epidemioložka z teplické hygienické stanice Eva Poláčková. Kde všude jsou noví nemocní? Kde mají karantény? Omezilo to nějak život na Teplicku? Jaký je výhled pro další dny? To si přečtete v další části článku.