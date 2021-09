/FOTO/ V Teplicích podobně jako dalších městech v kraji mu nadávají, že bourá staré objekty a staví místo nich obchodní centra. V Chorvatsku ho teď naopak chválí, že jim tam teplický podnikatel podpořil cestovní ruch.

Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa | Foto: JTH Holding Teplice

Jaroslav Třešňák v zátoce letoviska Rijeka vybudoval během dvou let luxusní hotel s výhledem přímo na mořskou hladinu, vlastním balneoprovozem, několika restauracemi a pokoji v různých cenových relacích. To vše za 2,7 miliardy korun. Už jsme o tom v minulých dnech psali, teď jsme získali celé album fotek, jak to tam vypadá. Luxus v mořské zátoce. O provoz nového letoviska se stará hotelová skupina Hilton. Tedy řetězec, který by měl provozovat také nový hotel, jež chce teplický podnikatel postavit také v centru Teplic.