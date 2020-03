V minulých dnech přišel do blízkého kontaktu s později pozitivně testovaným člověkem.

Hynek Hanza, současný primátor Teplic. | Foto: Deník / Petr Málek

Do preventivní domácí karantény musel o víkendu nastoupit teplický primátor Hynek Hanza. Nařídila mu to hygiena, protože v minulých dnech přišel do blízkého kontaktu s později pozitivně testovaným člověkem. Představitel Teplic tudíž v době kontaktu nemohl tušit, že jde o člověka s koronavirem.