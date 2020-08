/FOTO/ Podařilo se. Lidé po celé republice uspořádali celkem 49 pikniků. Na popud teplického spolku.

Pokus o rekord. Piknik Spolku Spolu proti samotě v neděli 2. srpna v Zámecké zahradě v Teplicích. | Foto: Deník / Petr Málek

Teplický spolek Spolu proti samotě se dostal do České knihy rekordů. A to díky piknikům, které pořádá už od loňska přes léto každou neděli v Zámecké zahradě. V neděli 2. srpna takto poprvé propojil celou naší republiku, čímž vytvořil nový český rekord. Hromadného posezení na trávě se zúčastnilo 995 lidí na 49 místech po celém Česku. Potvrdila to Agentura Dobrý den, která české rekordy spravuje.