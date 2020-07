„Spotřebujeme na to spoustu klasických barev i sprejů. Celé to je práce na několik dnů. Ale baví mě to stejně jako předešlé práce, které jsou po Teplicích vidět,“ komentuje 46letý muž, kterého lidé v branži pouličního grafického umění znají pod přezdívkou Camo. Se spreji pracuje v teplických ulicích už přes 20 let. Po Sametové revoluci začínal s graffiti na plochách, které pro tyto účely vyčlenilo samotné město.

Jeho současnou práci v Alejní ulici obdivují kolemjdoucí. Občas se u něj zastaví, a ptají se, co to bude. „Těžko se jim to popisuje, když to není hotové,“ uvedl autor. Svoji práci si postupně fotí, aby měl nakonec časosběrný materiál dokumentující to, jak celé dílo den po dni vznikalo.

Na zkrášlení betonové plochy připomínkou Kurta Taussiga se Vacek domluvil s vedením města. „Celá realizace díla včetně práce, barev a také fotodokumentace bude stát přibližně 90 tisíc korun. Hotovou plochu bychom měli převzít v tomto týdnu,“ sdělil náměstek primátora Jiří Štábl. Graffiti vznikají také v souladu s Ředitelstvím silnic a dálnic, v jehož správě je celá konstrukce mostu.

V pátek dopoledne se nad tím, co teplický sprejer Camo s pomocníky tvoří, podivovala třeba studentka Marie Jánská. „Chodím tady často okolo. Už tu jednou byly takové barevné puzzle, které vypadaly dobře. Teď nevím, co to bude. Zatím se to nedá poznat,“ říkala.

Malba na přibližně 300 metrech čtverečních připomene význam Kurta Taussiga, který se narodil v roce 1923 v Teplicích-Šanově. V roce 1939 se jako jedno z tzv. Wintonových dětí dostal do Velké Británie. Zde dobrovolně vstoupil do Royal Air Force a posléze prodělal pilotní výcvik v africké Jižní Rhodesii a Palestině. Jako pilot legendárního Spitfiru sloužil u britských perutí v Itálii a Rakousku až do roku 1947. Po Sametové revoluci několikrát navštívil naši republiku i rodné Teplice.

V prosinci 2018 se Kurt Taussig na podnět zastupitele Jiřího Řeháka stal čestným občanem Teplic. „Mám z toho radost, protože takhle se o osudech Kurta Taussiga dozví i širší veřejnost,“ podotkl Řehák. Kurt Taussig zemřel loni v Londýně.