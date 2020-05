Učitel na gymnáziu, organizátor studentských expedic do Banátu, koordinátor pomoci krajanům v Rumunsku a Srbsku. Také příležitostný chalupář v Tisé, kde občas pořádá akce pro místní. To všechno je 53letý Jiří Řehák z Teplic. Za několikaleté aktivity spojené s povoláním pedagoga obdržel v těchto dnech Cenu Vladimíra Jochmanna, kterou každoročně pro významné učitele uděluje Vzdělávací nadace Jana Husa.

Kdo byl Vladimír Jochmann:



Brněnský rodák byl laskavý, velkorysý a skromný člověk. Vedle těchto vlastností byl také nesmírně vzdělaný, pracovitý a statečný. Po okupaci Československa v roce 1968 prožil těžké osobní chvíle. Byl vyhozen z univerzity, zemřela mu žena a zůstalo na něm, aby se postaral o malou dceru. Dojížděl denně do Šternberku a v depresivním prostředí působil jako učitel obtížně převychovatelné mládeže.

Ocenění navrhl ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman, a to zejména za Řehákovu lidskost, se kterou přistupuje k výchově svých žáků. „Především za deset let trvající organizaci cest našich žáků do srbsko-rumunského Banátu a přípravu i vedení specifických volitelných předmětů,“ vysvětlil Bergman. Učitele do soutěže navrhl i kvůli tomu, že motivuje žáky k nesobeckému způsobu myšlení a cítění.

Teplický pedagog měl cenu převzít v Moravském zemském muzeu v Brně, ale kvůli nouzovému stavu se slavnostní akt neuskutečnil. „Tím ale ocenění na svém lesku nikterak neztrácí. Jsme pyšní, že máme ve škole takového učitele,“ dodal ředitel gymnázia.

Jiřího Řeháka pocta ohromila. „Bylo to velké překvapení, když mi volali z Brna. Vůbec jsem netušil, že jsem nominovaný. Už v minulých letech mě studenti několikrát navrhovali na různé jiné pedagogické ceny. Ale odmítal jsem, neb to většinou bylo spojeno s medializací a návštěvou hodin, což by některým studentům nemuselo být zrovna příjemné,“ okomentoval obdržený titul učitel. „Nezastírám, že jsem tím potěšen. Doufám, že to pomůže další popularizaci Banátu,“ doplnil.

„A pokud jde o tu druhou část ocenění, jsem rád, že studenty mé semináře občas baví. Učit religionistiku v nejateističtější oblasti Čech bývá občas těžké, naopak na seminář ekonomie – politologie mám zatím vždy plno a ty diskuse s devatenáctiletými studenty mě obohacují,“ podotkl.

Řehák organizuje akce nazvané Gymnaziální expedice Banát od roku 2010. Jde o výjezdy skupin žáků do rumunského a srbského Banátu, tedy oblasti, kde žije česká menšina. Žáci tam navštíví místní školy, kde se setkají s žáky a učiteli, ubytují se u místních obyvatel, prohlédnou si zdejší pamětihodnosti a pěšky putují několik dní po horách nad Dunajem. „Za 10 let jsem tam odvezl už přes půl tisíce lidí. Mnozí z nich se tam vracejí,“ popsal Řehák.

Letos mu do projektu zasáhla koronavirová pandemie, takže bude muset výjezd do Banátu vynechat. „Bude to tam teď složité, mám tam přátele, jsem s nimi v kontaktu. Tuhle sezónu ale musíme odpískat a doufat, že tam příští rok budeme moci přivézt více expedic,“ zmínil.

Cenu Vladimíra Jochmanna uděluje každoročně Vzdělávací nadace Jana Husa dvěma či třem středoškolským učitelům za mimořádné školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní, a také za to, že v žácích podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata. Cenu v letošním devátém ročníku kromě teplického pedagoga převzal také učitel z Plzně. Kromě diplomu a knihy oba získali finanční odměnu 30 tisíc korun. „Polovina půjde do Banátu. Musím akorát vymyslet jak a komu. Druhou část si nějak užiju, nejspíše to padne na cestování s mou ženou, pokud to bude možné,“ uzavřel Řehák.