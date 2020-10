Právě zde se teď příznivci Dona Bosca pustili do svého dosud největšího projektu. Do roku 2024 tu chtějí vybudovat nové salesiánské centrum pro děti, mládež i rodiny – Živý dům.

V současné době salesiáni působí v pronajatých prostorách na několika místech v Teplicích. Tento dům bude jejich vlastní. „Koupili jsme zcela vybydlený dům. Začali jsme žít příběh, který nás bude doprovázet mnoho měsíců. Do několika let vyroste komunitní Živý dům,“ představila projekt Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty.

Většinu peněz do toho investuje zřizovatel, tedy Salesiánská provincie Praha. Zbytek budou tepličtí salesiáni shánět formou darů a od sponzorů. Areál už prochází rekonstrukcí, především úklidem formou dobrovolnických brigád. Vlastní přestavba chátrajícího objektu by měla být hotová v roce 2024. Komunitu nyní čeká výběr stavební firmy, která práce provede.

Jde o stavebně zajímavý objekt v sousedství Základní školy Edisonova. Současně s likvidací harampádí se v areálu konalo už několik akcí, jejichž cílem bylo přiblížit historii budovy a nastínit projekt salesiánů teplické veřejnosti. O veřejné prohlídky byl velký zájem. Místa ve skupinách bylo nutné rezervovat předem.

Salesiánské středisko v Teplicích už také na svých webových stránkách představilo studii rekonstrukce zchátralého domu v Trnovanech. Lidé se tak mohou podívat, jak by to mělo v budoucnu v Hlávkově ulici vypadat. Teplický architekt Jan Hanzlík zachoval vnější podobu stavby. Pro potřeby klubů, které pod hlavičkou salesiánského střediska fungují, navrhl změnit vnitřní dispozice a zbourat některé zdi. Náklady půjdou do desítek milionů.

Do bývalé školky v Hlávkově ulici se pak přestěhuje volnočasový a nízkoprahový klub pro děti a mládež, které jsou teď nedaleko v pronajatých prostorách v lokalitě sídliště Luna. V Teplicích tak mizí další narkomanské doupě. Řadu let na něj upozorňovali lidé v okolí Hlávkovy ulice.

Na udání sem zajížděla několikrát městská policie. „Pokud dostaneme oznámení o takových místech, kde se mohou shromažďovat narkomané nebo další nepřizpůsobiví lidé, tak to hned prověřujeme,“ informoval ředitel strážníků v Teplicích Michal Chrdle.

Salesiáni v Teplicích fungují už 30 let. První prostory pro děti otevřeli v roce 1990 v Šanově a o devět let později zahájilo provoz salesiánské středisko v Proseticích. O deset let později se rozšířilo i do Trnovan.

Pomáhají i rodičům

Děti do střediska chodí na doučování, kroužky, jezdí na akce a tábory. Mládeži salesiáni pomáhají se studiem, hledáním práce a s problémy, které přichází s jejich věkem. Zkušenosti při výchově dětí nabízejí i rodičům. Pro školy organizují programy na zlepšení vztahů ve třídách i prevenci proti šikaně.