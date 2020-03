Obyvatelé města omezení volného pohybu většinou respektují. „Je to pro nás něco nového, na co nejsme zvyklí. Nařízení vlády o veřejné karanténě se respektovat musí, aby se předešlo šíření viru,“ souhlasí s omezením života ve městě Tepličan Radomír Klaš.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Policisté mají kontroly v ulicích jako jednu z aktuálních činností. „Obcházíme restaurace, kam si lidé chodí pro jídlo do výdejového okénka. Sledujeme, jestli se nescházejí ve větším počtu například v parcích. Těm, co nemají roušku, ji doporučíme,“ uvedl jeden z mužů v policejní uniformě. Finanční tresty zatím nepadly. I když ale hrozí. Pokutu až 10 tisíc korun totiž může dostat každý, kdo bude shlukování na veřejnosti ignorovat. Takové varování v pondělí uveřejnila Policie ČR poté, co vláda vyhlásila omezení volného pohybu pro celou republiku.

Strážníci zase třeba dohlíželi v pondělí 16. a ve středu 18. března u teplického magistrátu, aby lidé stojící ve frontě dodržovali potřebné rozestupy. „Měli jsme tam u toho hlídku. Vše proběhlo relativně v poklidu. Lidé jsou většinou rozumní,“ konstatoval ředitel strážníků Michal Chrdle.

Zmínil však také zkušenost, kdy nervózní muž ve frontě slovně dráždil hlídku strážníků s tím, že má přesně vymezit metrem rozestupy. „Máte u sebe metr? Nemáte? Tak co tady na nás zkoušíte,“ snažil se dvojici městských policistů vyprovokovat.

Michal Chrdle v souvislosti s nasazením svých lidí v terénu také podotkl, že ještě než dostal z kraje pro sloužící strážníky speciální ochranné polomasky, obdržela teplická městské policie darem krabici s 50 kusy respirátorů od jednoho z truhlářů. „Byla to pro nás velká pomoc, když jsme neměli žádné ochranné předměty a strážníci museli do terénu,“ kvitoval ředitel.

Roušky jsou obecně nedostatkovým zbožím. Proto je řada lidí šije svépomocí. Jako třeba parta v hrobském Divadle V Pytli. „Nehrajeme, tak jsme si udělali spontánní manufakturu. Abychom se neshlukovali a dodržovali počty, stříhá jedna skupina látky ve školce, další parta pak sešívá komponenty v prostorách divadla, někdo to rozváží potřebným,“ vylíčil divadelní šéf Petr Stolař.

Většina teplické veřejnosti se snaží zvládat mimořádný stav, jak nejlépe to jde. Najdou se ale i tací, kteří i v této vypjaté době škodí. Vedení obce Proboštov muselo ve středu uklidňovat své obyvatele, protože se mezi lidmi začala šířit zpráva, že je celá obec v karanténě a nikdo nesmí ven ani dovnitř. Vedení obce to dementovalo na svých webových stránkách. „Taková zpráva se nezakládá na pravdě. Prosíme, nepodléhejte panice, kterou zde někdo velmi nezodpovědný roznáší,“ ohradili se představitelé Proboštova s tím, že kvůli šíření poplašné zprávy v době vyhlášeného nouzového stavu už podali trestní oznámení.