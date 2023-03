Když v létě 1999 začalo kácení stromů kvůli výstavbě Billy v parku v Litvínově, demonstranti se vrhali strojům do cesty a odnášela je policie. Podobnou blokádu v nedaleké Krupce na Teplicku si lze dnes jen stěží představit. Zákony jsou jednak přísnější a plánovaný supermarket Lidl navíc vznikne na opuštěném prostranství, kde dřív stála kasárna se sovětskými tanky. Plevel za dlouhou chátrající zdí a starými panely skrývá zbytky základů dávno zbouraných budov a sem tam leží mezi náletovými keři vyhozená pneumatika nebo pet lahev. Na dohled se přitom tyčí centrum města s barokní bazilikou. Místní na změnu dlouho čekají. Hlavně ti, co se kvůli nákupům hodně nachodí.

Plovárna, výdejna obědů, seniorský dům, školka. I tam potečou peníze v Krupce

Například osmasedmdesátiletý Antonín Tichovský. Osamocený muž bydlí v činžáku, který stojí nejblíž k budoucímu staveništi. Vzdušnou čarou je to něco málo přes sto metrů. Senior proto Lidl vítá. „Budu to mít kousek. Tesco a Penny mám z ruky, protože všechny obchody nacpaly na jedno místo, ale tady nic není,“ řekl Tichovský, který do večerek na horním náměstí chodit nechce.

Jeho soused, 42letý Jan Kubík, dodal, že nevyužité prostranství láká narkomany. „Jsem rád, že tam něco bude stát, protože to místo mi nepřipadá bezpečné,“ řekl. Očekává, že lokalita bude i lépe osvětlena, protože lampy u příjezdové cesty jsou nízké a večer převládá tma.

Podle 60leté Dany Zemkové zmizí ošklivý kout města, který leží ladem. „Mně by se víc líbila Billa, ale Lidl mi v zásadě nevadí. Pravda je, že ve spodní části Krupky opravdu není žádný obchod a poblíž jsou jen vietnamské krámky,“ uvedla. Přála by si, aby výstavba supermarketu, při které se zbourá zeď podél rušné silnice, alespoň trochu zpomalila automobilovou dopravu a zvýšila tím komfort chodců. I když bydlí na vzdálenějším sídlišti u prodejny Tesco, Lidl určitě využije o odpolední pauze, protože pracuje na náměstí.

Dříve bylo v Krupce více obchodů

„Lidl bude přínosem, protože tady není ani večerka,“ sdělil v obytné zóně nad nádražím 69letý Jaroslav, který se vracel pěšky z nákupu z Teska. Podle starousedlíka bylo dřív obchodů víc. „Tady byl jeden čas taky jeden obchod a tamhle taky,“ ukazoval v městské části Bohosudov prázdné výlohy. Svěřil se, že někdy musí jezdit do Teplic, protože ne všechno v Krupce sežene.

Kdy se Lidl začne stavět a kdy bude hotov, ještě není zcela jasné. „Společnost Lidl by ráda v Krupce na Teplicku postavila novou, moderní, ekologickou prodejnu, nicméně celý projekt je aktuálně v rané fázi povolovacího procesu. Ohledně data otevření prodejny budeme veřejnost včas informovat,“ sdělil mluvčí společnosti Tomáš Myler. Co se týče technického zázemí, na střeše prodejny bude instalovaná sluneční elektrárna a zákazníci budou mít k dispozici nabíječku na elektromobily nebo PPL Box.

Personál obchůdků vzdálených pár minut chůze od bývalých kasáren se s novou konkurencí pomalu smiřuje. „Zvládneme to,“ smál se pokladní vietnamského krámku u náměstí. Mladý muž, který právě platil za brambory, prodavače ujistil, že bude do krámku stále občas chodit.

V bývalých kasárnách v Krupce má vyrůst Lidl, lidé se k tomu mohou vyjádřit

„Myslím si, že Lidlem se toho pro nás moc nezmění a o zákazníky nepřijdeme. V Krupce je Tesco a Penny, ale lidé k nám stále chodí a máme svou klientelu. Nabízíme čerstvé zboží i teplé obědy, takže zákazníci se u nás i nají,“ řekla prodavačka z řeznictví vedle kostela.

Na opačné straně města, kde stojí poblíž sebe Tesco a Penny, dosud slouží obchodní středisko, kterému někteří obyvatelé říkají Nádraží, protože má obloukovitou střechu připomínající železniční haly. Toto zastaralé zařízení vedle paneláků má však to nejlepší za sebou. „Za socialismu tu všude byly krámy, ale teď jich je tak třetina. Ani sámoška už nefunguje,“ řekl jeden z místních obyvatel. Lidé si jen matně vybavují názvy bývalých provozoven.

„Byl to obchodní dům, ale moc si nepamatuji, co v něm bylo. Možná elektro. Od roku 1998, co jsme přestěhovali do Krupky, se hodně obchodů změnilo a myslím si, že zrovna tady to už lepší nebude,“ řekla žena, která takzvané Nádraží jen míjela. Místo Lidlu by raději viděla pole či zahrádky, kde by si lidé pěstovali své ovoce či zeleninu.

Nový Lidl přírodě v okolí nevadí

Loni v září vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby prodejny Lidl, včetně dopravní a technické infrastruktury. „V současné době probíhá projektová příprava pro vydání stavebního povolení. Dle sdělení stavebníka je předpoklad zahájení stavby v průběhu roku 2023 a její dokončení v roce 2024. Termíny však mohou být ovlivněny ekonomickou situací a dodávkami stavebních materiálů, kde došlo k nárůstu cen a prodlužování dodacích lhůt,“ informovala v únoru vedoucí krupského odboru územního plánování a stavebního řádu Radka Jíchová.

Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení loni rozhodl, že prodejna umístěná mezi ulicemi Koněvova a Bohumila Bachury nemůže mít významný vliv na okolí a nebude řešena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Během řízení se záměrem nesouhlasil pouze Spolek občanů Krupka. „Záměr je zpracován velmi povrchně a chybí zde velmi důsledné vyhodnocení veškerých vlivů na životní prostředí,“ stojí ve vyjádření spolku, který nevyloučil výskyt chráněných druhů hmyzu a obojživelníků. Úřad se s připomínkami vypořádal s odůvodněním, že nejsou závažné a realizaci stavby nic nebrání. Výstavba prodejny s parkovištěm pro 145 aut nemá ohrozit ochranné pásmo přírodních léčivých vod. Obchod vysoký sedm metrů nemá ani rušit krajinný ráz. Z hlediska dálkových výhledů bude podle úřadu dominantou ulice nadále Biskupské gymnázium.