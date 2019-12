Může to být průlomový krok na cestě k otevření lithiového ložiska na Cínovci v Krušných horách. Australská těžařská společnost European Metals Holdings (EMH) Limited se totiž podmínečně dohodla s českou energetickou firmou ČEZ Group na strategickém partnerství a výrazné investici do projektu těžby lithia na Cínovci. V případě dokončení dohody získá ČEZ za 34,06 milionu eur (870,4 milionu korun) podíl 51 procent ve firmě Geomet, české dceřiné společnosti EMH, která vlastní práva na těžbu. „Jsme velmi potěšeni, že jsme uzavřeli další fázi jednání s ČEZ o budoucím vývoji projektu Cínovec,“ sdělil výkonný ředitel EMH Keith Coughlan.

ČEZ ve svém prohlášení upozornil, že v současnosti se velká část lithia využívá pro baterie do elektromobilů. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií by poptávka po lithiu měla do roku 2025 vzrůst trojnásobně. Rozvoj elektromobility je důležitý pro energetické společnosti a má proto místo i ve strategii ČEZ, uvedla firma.

Kdy si obě strany, tedy energetický gigant ze 70 % vlastněný českým státem a těžaři, „plácnou“, není zřejmé. Očekává se, že by to mohlo být v prvním čtvrtletí příštího roku. Co už je teď naopak jasnější, je způsob případné těžby. Ta by probíhala z úpatí hory pravděpodobně od Sedmihůrek a rudy by následně putovaly vybudovaným potrubím do zpracovatelského podniku. Ten by ale nebyl, jak původně těžaři uvažovali, v místě bývalých rekultivací nad Lesní bránou v Dubí, ale na Mostecku. Tam by měla být ruda zpracovávána a zbylý písek se pak má ukládat do vytěžených jam po hnědouhelné těžbě.

„Pro nás je důležité, že i tato druhá varianta pracuje s potrubní přepravou, která má téměř nulový vliv na životní prostředí. Na samotném Cínovci by měly být pouze větrací otvory,“ vysvětlil Petr Pípal, starosta Dubí, pod které Cínovec katastrálně spadá. Radnice plány na návrat těžby do hor podporuje. Nesmí ale výrazněji narušit život lidí na území města.

O těžbu lithia na jiném nalezišti v Cínovci a jiným způsobem má zájem také společnost Cínovecká deponie ovládaná investiční skupinou RSJ miliardáře Karla Janečka. Kov chce získávat z povrchového odkaliště po starší těžbě. Firma už disponuje všemi potřebnými povoleními. Přípravné práce, jako je skrývka zeminy, má už částečně za sebou. Termín otevření ložiska není v tuto chvíli znám.

V oblasti Krušných hor skončila těžba rud počátkem 90. let, a to z ekonomických důvodů. Nové technologie a efektivnější způsoby dobývání vracejí těžbu na scénu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.