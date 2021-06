Zástupci města nesouhlasí s dalším drancováním přírody v regionu. Hejtmanství hledá ekonomické přínosy těžby.

V oblasti Cínovec-jih nechali provést vrty. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Z. Traxler

Lhůta, do které mohli podat připomínky odpůrci chystané těžby lithia u Cínovce na Teplicku, skončila v pondělí 7. června. Výsledky zjišťovacího řízení vlivu těžby na životní prostředí (EIA) v krajině Krušných hor mají být do tří měsíců. O tom, co bude dál, rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Těžba strategické suroviny by měla začít do dvou let. Proti je město Krupka.