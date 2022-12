Start těžby v roce 2026, dosažení plné těžební kapacity někdy v letech 2028 nebo 2029. Takové jsou aktuální plány ČEZu s dolováním lithia z ložiska na Cínovci v Krušných horách. Podle některých průzkumů by se tam mohla nacházet až 3 procenta světových zásob suroviny důležité pro výrobu baterií. A protože trh s bateriemi má do roku 2030 vzrůst v Evropě až desetinásobně, je o lithium obrovský zájem.

ČEZ s česko-australskou společností Geomet, jejímž je většinovým vlastníkem, chystá obří projekt, zaměstnat má až tisíc lidí. „Projekt se nachází v pokročilé přípravné fázi, dokončují se technické studie a probíhá zajišťování všech potřebných povolení,“ potvrdil mluvčí ČEZu Roman Gazdík. Společnost už předala podklady pro změnu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, zpracovávají se podklady pro posouzení vlivu těžby na životní prostředí. „Se zahájením těžby se počítá v roce 2026 a s dosažením plné těžební kapacitu dolu v letech 2028 až 2029,“ pokračoval Gazdík.

Plánovaná roční produkce lithia z cínoveckého ložiska je 1,7 až 2,2 milionu tun rudy, ze které se vyrobí přibližně 25 tisíc tun odběratelem požadované formy lithia. To podle plánů odpovídá ročně zhruba 400 až 800 tisíc baterií do elektromobilů, záleží na technologii a velikosti baterie.

„Projekt těžby a zpracování lithia na Cínovci přímo vytvoří přibližně 1000 nových pracovních míst,“ zmínil Gazdík. Má jít o třísměnný provoz, zhruba 40 % lidí by pracovalo v dole, 60 % ve zpracovatelském závodě. O něm se uvažuje v lokalitě Újezdeček u Teplic, v průmyslové zóně Dukla. Hlavní důlní závod by měl být v lokalitě Sedmihůrky. Zvažováno je zatím několik způsobů přepravy vytěžené rudy do závodu, nejpravděpodobnější je varianta zavřeného pásového dopravníku, který by měl mít minimální dopady na životní prostředí.

Rozhodne se na jaře

Zatím ale stále není definitivně rozhodnuto, zda se na Cínovci lithium bude opravdu těžit. Vznikají finální studie proveditelnosti, hotovo má být na jaře příštího roku. Následně má od ČEZu a Geometu padnout konečné rozhodnutí, zda se začne těžit, nebo bude projekt zastaven. Pokud se ale v analýzách potvrdí dosavadní předpoklady a projekt projde úspěšně všemi povolovacími procesy, je pravděpodobné, že bude těžba spuštěna a zahájena stavba závodu v roce 2025.

„Celková investice je nyní plánována přibližně ve výši 12 až 15 miliard korun, podle výsledků finální studie proveditelnosti. Investice bude financována z převážné části vlastním kapitálem akcionářů a bankovními úvěry. Předpokládá se také částečné využití peněz z Fondu spravedlivé transformace,“ vypočítal mluvčí ČEZu.

Postoje veřejnosti jsou rozdílné. Část lidí se obává těžby a protestuje, dalším nevadí. „Nebyla už naše krajina poškozená dost? Bude to ohromná zátěž na dopravu, na celou lokalitu. Nesouhlasím s tím,“ řekl Lubomír Mynařík z Teplic. „Pokud to bude ošetřené, že životní prostředí neutrpí, tak proč ne? Baterie budeme do budoucna potřebovat všichni. Je to vzácná surovina, může se na tom i hodně vydělat. Těžba, pokud se na to dohlédne a bude to zvládnuté, mi nevadí,“ oponoval Lukáš Oulehla z Ústí nad Labem.

Město Dubí, pod které Cínovec spadá, oficiální stanovisko prozatím nemá. „Osobně si myslím, že se toho dost lidí obává. Nejen těžby, ale i přepravy a dalších věcí. Jak velké jsou ale skupiny pro a proti, to nedokážeme teď říci, zatím se průzkum nedělal. Povolovací procesy teprve začnou, bude se určitě vše důkladně probírat, budeme o tom jednat. Určitě ale chceme, aby ČEZ co nejdříve více představil veřejnosti své záměry, aby více informoval o svých plánech v lokalitě, aby veřejnost měla informace,“ uvedl místostarosta Dubí Vít Rous.

Komorování

ČEZ slibuje, že při těžbě na Cínovci nyní implementuje nejpokročilejší technologie, které jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Tím, že se ruda bude zpracovávat jinde, nebude prý ani tak velký zásah do krajiny v okolí dolu. Těžba na Cínovci má probíhat v hlubinném dole, takzvaným komorováním.

„Celý koncept je od počátku navrhován tak, aby byl environmentální dopad co nejmenší. Navíc se bude jednat o hlubinný, nikoli povrchový důl, takže se výrazně nezmění ani okolní krajina. Veškerá těžba bude probíhat pod povrchem. Projektová příprava i samotný provoz projektu budou pod drobnohledem všech příslušných úřadů,“ řekl mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

„ČEZ i Geomet navrhují projekt tak, aby dopad na okolní krajinu byl minimální. Věříme, že otevřená komunikace a informovanost napomůže k jeho pozitivnímu přijetí. Jsme připraveni vyslechnout všechny připomínky, debatovat o nich a najít společné řešení souvisejících otázek,“ dodal Gazdík s tím, že je ČEZ připraven komunikovat s obcemi i veřejností.