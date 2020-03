Bude se v Krupce těžit lithium? Ohrozí to ráz hornické krajiny? Vyškrtnou pak město ze seznamu UNESCO? Přesně taková nejistota nyní visí nad budoucností horního města v Krušnohoří. Ministerstvo životního prostředí totiž zařadilo tento region do průzkumného šetření ohledně zásob nerostného bohatství. Plány státu se nelíbí vedení Krupky, které se hodlá bránit.

„Na jedné straně se Česká republika zavázala chránit památky, jejichž hodnotu uznal celý svět, zatímco na druhé plánuje aktivity, které tyto kulturní hodnoty mohou reálně ohrozit,“ zlobí se místostarosta Krupky Rostislav Kadlec. Za město v nejbližších dnech pošle své připomínky na ministerstvo vnitra.

Není tomu ještě ani rok, co byla Hornická kulturní krajina Krupka zapsaná na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, a město už musí být ve střehu a velmi pečlivě sledovat, co na tento region chystá stát. Ministerstvo životního prostředí totiž chce znát aktuální stav nerostného bohatství ve zdejším horském terénu.

„To představuje různé práce v krajině, které zahrnují povrchový sběr nerostů, ale také podzemní práce s těžkou technikou. Jako město v tomto směru uděláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo, abychom uchránili naše kulturní dědictví i zdejší životní prostředí,“ uvedl Kadlec.

Podle něj se státní zájem týká zejména možných zásob lithia. Samotné práce má provádět státní podnik Diamo. „Kvalitní život ale přeci nelze vyvážit finančními efekty případné budoucí těžby. Náš region si zaslouží zlepšování životního prostředí, nikoliv pravý opak,“ poznamenal Kadlec.

Podporu městu vyslovil poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka, kterého zaskočila ignorace závazků ze strany současné vlády. „Jsem připravený k interpelaci premiéra i dalších členů vlády směřující k zamezení mezinárodního problému a upuštění od krizového postupu přípravy těžby lithia,“ řekl při pondělní návštěvě Krupky.

Případné průzkumné vrty do podzemí se mohou dotknout třeba štoly Starý Martin, která tvoří jednu z hlavních hornických památek krupského regionu. Zástupci podniku Diamo se už byli na místo podívat. Chtěli by využít stávající šachty, což by se ale nemuselo líbit výboru UNESCO, který nad památkami drží ochrannou ruku. Podobně by to mohlo být i v případě druhé krupské štoly sv. Václav u lanovky.

V současné době vyřazení Krupky ze seznamu světových památek podle vedení Krupky nehrozí. Kadlec ale upozornil na to, že se to v návaznosti na aktivity státu spojené s těžbou lithia a dalších nerostných surovin může stát.

Na prestižní seznam památek se krupská krajina dostala vloni v létě. Pro město a jeho okolí to znamená především příliv dalších návštěvníků. Upozornil na to například hejtman Oldřich Bubeníček. „Určitě to bude mít do budoucna vliv na turistický ruch, protože jsou turisté, kteří vysloveně jezdí jen po značkách UNESCO. Krušné hory se na to musí připravit. Naším úkolem je pak celý region udržovat,“ konstatoval vloni po oznámení, že Krupka vstupuje na mapu světově uznávaných památek.