Thermalium, nové srdce teplických lázní, se rozbuší příští rok

Teplice /FOTOGALERIE/ – Teplické lázně od pondělí 6. listopadu uzavřou dočasně lázeňský dům Beethoven. Začne tam generální přestavba termálního bazénu a celého balneoprovozu. Jde o největší investiční akci lázní za poslední desítky let. Náklady jsou vyčíslené na 200 milionů korun.

Podle obchodní ředitelky Yvety Sliškové chce společnost nabídnout větší komfort a možnosti koupání v léčivé vodě více lidem. Dosud se jich do bazénu vešlo 25. Po přestavbě bude moci využívat léčebných účinků termální vody až 80 návštěvníků najednou.

MODERNÍ CHRÁM LÁZEŇSTVÍ

„Nestavíme bazén. Cílem rekonstrukce je vybudovat moderní chrám lázeňství, kde je vše podřízeno léčivému živlu a teplické lázeňské tradici,“ nechaly se slyšet teplické lázně.

Dosluhující bazén v Beethovenu je starý 20 let a jeho kapacita je malá, jen 25 lidí, což je pro klienty i zaměstnance nepříjemné. Po přestavbě se zvýší jeho kapacita a navíc se postaví druhý bazén.

Jeden bude s vodou o teplotě 35 stupňů, druhý, určený na plavání, bude mít teplotu o něco nižší, 28 – 30 stupňů. Relaxační bazén bude navíc vybavený masážními tryskami, perličkami a chrliči vody.

Zrekonstruuje se i celá část termálních koupelí s vanami. I když italská dlažba měla své kouzlo, po 35 letech je potřeba ji vyměnit. „Dojde i ke změně dispozice, aby na sebe procedury koupel, zábal a masáž navazovaly lépe, než tomu bylo dosud,“ informovala Yveta Slišková.

Podle jejích slov ale rozhodně nepůjde o žádnou stavbu stylu aquaparku, se světly a hlučnými atrakcemi. Nejstarší lázně ve střední Evropě si chtějí zachovat svoji atmosféru, pro kterou si je oblíbily slavné osobnosti z celého světa. Proto zvolily historizující motivy.

Motiv lví hlavy, chrliče dělaného drážďanskými kovotepci, se stal logem Thermalia a bude i součástí výzdoby interiéru. Lázně chtějí na rekonstrukci využít přírodní materiály a práci místních firem, zejména sklárny. „Bude to výkladní skříň práce místních lidí. I chrliče budou z dílny teplického sochaře Milany Žofky,“ řekla nám ředitelka Slišková.

SAUNOVÝ SVĚT

Vznikne také nový saunový svět pro 25 – 30 lidí. Návštěvníci budou moci využít pět různých saun, v nichž budou vědra s vodou a také ochlazovací bazének. K dispozici bude sauna finská, parní, tropická, biosauna i sněhová místnost s jinovatkou. V plánu je také výstavba solné jeskyně.

Změní se i vstup. Do Thermália se bude nově chodit hlavním schodištěm do prvního podlaží, kde bude mít bazén svoji recepci. Tam bude možné si i koupit procedury. Kdo nebude chtít jít po schodišti, může samozřejmě využít výtah. Bazén, stejně jako dosud, budou mít možnost využívat nejen lázeňští hosté, ale i Tepličané. Bude mít nové zázemí i orientační systém. U Thermália se počítá s celodenním provozem od 7.30 do 21 hodin.

Lázeňský dům Beethoven se uzavře 6. listopadu a jeho otevření je plánováno na jaro příštího roku. „Na rekonstrukci se samozřejmě těším, ale ještě víc se těším, až bude vše hotové a Thermalium představíme veřejnosti,“ svěřil se statutární ředitel Lázní Teplice v Čechách Radek Popovič.

Stavební práce s sebou nesou i nutná omezení. Není se co divit, podle odhadu se odtud vyveze 5 000 tun a naveze 7600 tun stavebního materiálu. V období rekonstrukce bude uzavřen provoz v Lázeňské a Papírové ulici. I když Lázeňská ulička nebude po určitou dobu průchozí, zdejší provozovny tím nebudou dotčeny a Café Restaurant Beethoven i prodejna lázeňských oplatek zůstanou plně v provozu.

Od konce března příštího roku Lázeňský dům Beethoven už bude svým hostům opět nabízet všechny procedury mimo bazénu. V provozu bude i ubytovací a stravovací část. Na bazény si budou ale muset počkat až do léta, kdy bude Thermalium slavnostně otevřeno.

Ostatní lázeňské domy budou zavřené jen několik dní o Vánocích, od 2. ledna už bude ve všech běžný lázeňský provoz.