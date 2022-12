Pobytová taxa se na den zvýší zhruba o 10 procent. „Není to o žádné dramatické změně v řádech násobků, počítáme tak od 100 až do 200 korun na den,“ dodala Slišková.

Navýšení cen se týká jak samoplátců, kteří si pobyty hradí z vlastních peněz, tak se dotkne i léčebných pobytů, které hradí pojišťovny na základě úhradové vyhlášky. Na pojišťovnou hrazené léčebné pobyty posílá klienty do lázní například po operacích k zotavení lékař.

Za východem slunce jsem musel do Jetřichovic šestkrát, říká fotograf Chloupek

Zatímco samoplátci pobývají v lázních maximálně 14 dnů, případně využívají kratších wellness pobytů, lékařem nařízená léčebná doba je až měsíc dlouhá. V takovém případě pak půjde od nového roku o cenové navýšení za pobyt až 4500 korun. „To ale ty klienty tak úplně nezajímá, protože to platí zdravotní pojišťovna,“ poznamenala Slišková.

Aktuálně je v teplických lázních na léčebném pobytu například starší žena, kterou redaktor Deníku oslovil v parku za divadlem. Pobyt si pochvalovala. „Jsem tu poprvé a jsem spokojená. Dobře se o mé tělo starají. Mám tu už i několik kamarádek, které tu jsou jako já po operacích k regeneraci. Ráda bych se sem vrátila v létě, abych si mohla také více prohlédnout město. V současných mlhách se mi příliš na procházky nechce,“ uvedla.

Do Thermalia za 250 korun

Své služby teplické lázně v návaznosti na zdražení vstupních cen omezovat nechtějí. Aktuálně jsou lázeňské domy plně vytížené. Klienti stihnou procedury absolvovat do Vánoc. Nový rok v teplických lázních pro klienty odstartuje hned 2. ledna. Jaký bude další vývoj dostupnosti nabízených služeb, to naznačí po Novém roce až aktuální situace.

FOTO: Živý dům bude konečně naše vlastní zázemí, těší se ředitelka salesiánů

Lázně už od listopadu navýšily také ceny za vstup do Thermalia, což je v lázeňském komplexu Beethoven nejen hostům, ale také veřejnosti dostupný areál bazénů s termální vodou a různými druhy saun. Z původních 200 korun se zvedla cena na 250 při 90minutovém vstupu do bazénu, u 150minutového vstupu do bazénů a saun to pak je z 300 na 350 korun. I v tomto případě jsou za navýšením ceny zejména dražší energie.