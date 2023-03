"Ale rozhodně nečekejte žádný popík, bude to pěknej nářez. Sami muzikanti nazývají tento hudební styl vtipně jako heavy mental. S kapelou Terrapie Miro vystupuje od roku 2015 a od roku 2017 se stal také frontmanem české legendární rockové kapely Walda Gang," uvedl za klub Hvjezda Martin Uhrik.

Druhým hostem večera bude teplická skupina SCHLAK.

Vstup je 300 kaček. Začátek je plánovaný na 20.00

Co o Šmajdovi říká Google? Miro Šmajda se narodil 27. 11. v roce 1988. Jeho rodným místem jsou Košice. Momentálně povolání - zpěvák. Kromě toho umí hrát na kytaru a tancovat. Dostal se na technickou univerzitu, kterou poctivě navštěvuje. Na první dojem působí mile, lidsky a hlavně "nenosí nos nahoru" jako mnoho hudebních hvězd dnešních dob.Určitě patří k těm hvězdám, se kterými se můžete popovídat o čemkoliv. Mnoho lidí ani netuší, že jeho kořeny pocházejí nejen ze Slovenska, ale i z Čech. Jeho maminka je Češka a jeho otec Slovák.Svou hudební kariéru začal v 15 letech. Učil se hrát různé písně od oblíbených kapel a společně s partou kluků se setkával za školou, kde zpívali. Po příchodu do prvního ročníku gymnázia si založil svou první kapelu. Později se přihlásil do Česko - slovenské SuperStar, kde získal mnoho fanoušků, ale i zkušenosti, které mu může mnoho lidí závidět.