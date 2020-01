Kdy: Sobota 11. ledna

Kde: Duchcov

Za kolik: zdarma

Řidič autobusu pan Šimša jim hlásil: „Moc vám to nezávidím, sledoval jsem předpověď počasí a vypadá to, že v Duchcově má celý den vydatně pršet.“ Ale co už, vše bylo domluveno, tak se jelo. Kupodivu ten den bylo v Duchcově počasí nadmíru příznivé, žádný velký déšť se nekonal.

Za to v Jeníkově, jen několik málo kilometrů od Duchcova, se dramatická předpověď naplnila beze zbytku – od rána hustě pršelo. Čemu to přičíst? Že by modlitbám koledníků? V tomto roce se v Duchcově Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 11. ledna. Ti, kteří by byli ochotni se ten den připojit k tříkrálovým skupinkám, mají šanci v 10:30 na náměstí Republiky před městským úřadem (vice info na www.fatym.com).

Loni se v Duchcově vybralo 59 886 korun. Bude tento dosavadní rekord překonán?

Lenka Ripperová, FATYM Vranov nad Dyjí