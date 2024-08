Kdy: v pátek od 9.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin

Co: letní porcelánové trhy

Kde: Český porcelán Dubí

Na trzích budou k dispozici k prodeji kvartové i jakostní výrobky za zvýhodněné ceny, včetně cibuláku, bílého a dekorovaného zboží či hrnků. Závod Royal Dux nabídne také figurální porcelán s cibulákovým i tradičním dekorem. Výprodej skladů bude zahrnovat různé druhy porcelánu. Návštěvníkům je zajištěno parkování naproti podnikové prodejně Českého porcelánu.

Takto to pro inspiraci vypadalo v minulých letech, konkrétně v roce 2021:

