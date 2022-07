V současných parnech to může působit jako oáza. Skleník v teplické botanické zahradě je ideálním místem, kde se v tomto tropickém počasí příjemně zchladit. „V tropické části zpravidla panuje skvělých 24 stupňů, což je při aktuálních venkovních teplotách naprostá pohoda,“ nabádá ředitel botanické zahrady Petr Šíla. Podobných míst, kde se dá příjemně přežít horko, je na Teplicku více.

Ochlazení mohou Tepličané najít ve skalních štolách, které slouží jako muzeum hornictví. Jedna je u silnice z Krupky na Komárku (Starý Martin), další veřejně přístupné provozují v Mikulově. „V chodbách bývalého hornického dolu je konstantní teplota devět stupňů, takže se tu mohou lidé z venkovního vedra příjemně osvěžit,“ říká Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti, která spravuje hornické štoly v Mikulově. Po Štole Lehnschafter (Lenšaftní štola), která v Mikulově pro veřejnost funguje už řadu sezon, tu místní nadšenci do hornické historie připravili pro letošek novou prohlídkovou trasu. Jde o štolu Liebefrauen, kterou lze do dnešní češtiny přeložit jako štola Milá paní.

Na Teplicku je řada dalších míst, kde se dá ochladit, aniž byste si namočili nohy. Před úmorným vedrem se můžete schovat například mezi zdmi v muzeu na teplickém zámku. Na prázdniny tu připravili pořady pro děti. Jedno z takových dopolední bude zrovna v úterý 26. června. „Přijďte do teplického muzea na další z cyklu prázdninových dopoledních programů pro děti. Tentokrát se seznámíme s historickou lékárnou, naučíme se poznávat bylinky a připravit několik čarovných lektvarů. Určeno pro děti od 6 do 12 let bez doprovodu rodičů. Dětem doporučujeme pracovní oděv,“ zve Regionální muzeum Teplice na svém facebookovém profilu.

Návštěvníky láká elektrárna na nejvyšší rozhlednu v republice. Měří 140 metrů

Unikátní klima s výjimečnou vlhkostí a teplotou najdete v solné jeskyni, v Solance v Proseticích. Pobyt v tomto prostoru působí léčivě na řadu neduhů. Umělá jeskyně je vybudovaná ze soli z Polska, Pákistánu a soli z Mrtvého moře v podobě solanky (rozpuštěná sůl v pitné vodě), která stéká ve vodopádech a vypařuje se do prostoru jeskyně.

Řada lidí se ve vedrech chodí ochladit do marketů. V prostoru mezi regály s jogurty, sýry a salámy. I zde krátkodobý pobyt, při kterém se rozehřáté tělo trochu ochladí, může působit v těchto parnech příjemně.

Současné tropy těžko nesou především staří a nemocní lidé. Potíže ale mají i mladí a zdraví jedinci. Jako třeba 32letá Jarmila Hušáková. „Cítím brnění prstů na rukou. Nemůžu si sundat prstýnky. Nic mi na to nepomáhá. Otoky na prstech se zmírní až večer, kdy klesne teplota,“ zmínila žena.