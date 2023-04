Senior Pavel Pokorný bydlí na sídlišti Šanov II v Teplicích přes 20 let. Byl zvyklý na to, že má pár kroků od svého domu poštu. Chodí tam vyřizovat složenky a posílat dopisy. Procházku se složenkou v náprsní kapse spojí s návštěvou sousedního obchodu a také se v létě zastaví na „jedno“ čepované v přilehlé restauraci. Teď se bude ale muset zařídit jinak. Pošta v ulici Antonína Sochora v Teplicích je na seznamu poboček, které by se měly letos v létě rušit.

Pobočka České pošty na sídlišti Šanov II v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek

Česká pošta vydala seznam tří set poboček, kterých se má týkat avizované zrušení. V okrese Teplice se to má dotknout poboček v ulicích Sídliště Za Chlumem v Bílině - Teplickém Předměstí, Poštovní v Krupce a Antonína Sochora v Teplicích

Ohlasy na rušení poboček pošty

V Teplicích plánuje pošta zrušit velkou sídlištní pobočku v lokalitě Šanov II, která obsluhuje několik tisíc lidí. Ti budou muset na poštu až čtyři kilometry na náměstí Svobody v centru města. „Ohledně plánovaného zrušení pobočky oslovilo vedení České pošty primátora Teplic Jiřího Štábla. V nejbližší době proto budeme iniciovat jednání,“ uvedl pro Deník mluvčí teplické radnice Robin Röhrich.

V ohrožení je pošta na šanovském sídlišti v Teplicích. Reakce místní veřejnosti jsou vesměs kritické. Miloš Vráblík tam často chodí. "Vadilo by mi, kdyby se pobočka zrušila. Bydlím za rohem v Sochorce. Mám to sem pár kroků. Posílám tady dopisy, občas jdu vyřídit složenku," vypočetl klady sídlištní pobočky. V pátek 31. března dopoledne tu stála před dveřmi fronta lidí. Přicházela sem i dvojice dam. „Chodíme sem vyřizovat řadu věcí, nemá přeci smysl rušit pobočku v jednom z největších sídlišť ve městě,“ shodovala se dvojice seniorek.

V Krupce mají zrušit pobočku v Poštovní ulici. „Chodím tam, protože tam bývá u přepážky málo lidí a nečekám, když potřebuji něco vyřídit. V mém případě to je ale dvakrát za rok. Pokud tuhle poštu zruší, dojedu si jinam. Jsem pojízdná, pracuji v Teplicích a nemám s tím problém,“ říká Romana Slánská z Krupky. „Poštu se snažím využívat co nejméně. Pokud to jde, volím jinou alternativu,“ dodává.

Rušení poboček České pošty zasáhne Teplicko. Tady už dopis nepošlete

Kde všude bude pošta rušit své pobočky, bylo dlouho zahaleno tajemstvím. Vedení státního podniku ani ministerstvo vnitra, pod které pošta spadá, se o chystané redukci poštovní sítě nebavily ani se starosty, ani s hejtmany. „Oficiálně v datovce stále nic nemáme. Vůbec se o tom s námi nikdo nebavil. Udělali nějaké rozhodnutí a jen nám jej pak oznámili,“ řekl Deníku v pátek 31. března dopoledne hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller s tím, že není jasné, co bude se zaměstnanci z rušených poboček.

Nejvíce zasažené regiony

Rušení pošt nejvíce zasáhne strukturálně postižené regiony. Tedy kromě Ústeckého také Karlovarský a Moravskoslezský kraj. V těchto třech krajích Česká pošta plánuje zrušit dohromady téměř sto poboček, což je přibližně třetina všech uzavíraných pošt.

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. „Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Tyto informace zveřejňujeme s vědomím, že dosud nebyly vypořádány veškeré připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu ČTÚ, který nové nastavení parametrů rozložení pobočkové sítě řeší," informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Jak uvedla ČTK, během dvou let by se měla pošta jako taková rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.

Pošt Partner se to netýká

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb.

Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.