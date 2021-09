Podobně jako mořeplavce upoutává blikající maják teď v Kladrubech na Teplicku strhuje na sebe pozornost místních obyvatel velký tobogán, který si tam jeden z podnikatelů nechal postavit na své zahradě u 40metrového bazénu. Dokonce se kvůli tomu jinak poklidná teplická obec dostala v minulých dnech do hlavního zpravodajství televizí.

Jako maják pro lodě na moři se tyčí velký tobogán na soukromé zahradě mezi domy v Kladrubech na Teplicku. Nepřehlédnutelný je z řady míst v obci. Pro místní se stal atrakcí. Napjatě vyhlížejí, kdo po něm bude jezdit. | Foto: Deník/Petr Málek

Místní na to nejdříve nadávali, teď je to pro ně prostor pro „špehování“. Koukají na tobogán a čekají, kdo se v korytu šneku bude vozit. „Občas se na to podívám, zda tam někoho neuvidím. Přecijen se něco takového v obci nevidí,“ říkala paní, která venčila psa u kladrubského kostela. Na tobogán měla v tu dobu výhled přes autobusovou zastávku. Vidět z něj byla horní třetina. Tak jak to tedy je? Byli jsme se v Kladrubech podívat.