/FOTO, VIDEO/ Život lidí na ulici není žádné peříčko. Deník několik z nich navštívil.

Bezdomovci v Teplicích | Video: Petr Málek

Do jednopokojového „bejváku“ vytvořeného z plachet napnutých mezi stromy na provazech si partička bezdomovců návštěvy často nevodí. Když to ale máte domluvené, vřele vás uvítají. Zvláště, když v ruce třímáte něco ostřejšího k pití. Oznamovat svou přítomnost nemusíte, místo zvonku tu mají štěkající psy, kteří sledují každý váš krok. Kdybyste přeci jen chtěli jako host ze slušnosti zaklepat na vstupní dveře, máte smůlu. Místo nich totiž visí stará špinavá deka, kterou někdo vyhodil do popelnice.