Na tornádem poničené Hodonínsko a Břeclavsko myslí také lidé z Ústeckého kraje. Zvedla se obrovská vlna solidarity, lidé chtějí pomáhat. Zapojují se do finančních i materiálních sbírek, na místo katastrofy vyrazili dobrovolní hasiči z Kytlic, míří tam také třicítka profesionálních hasičů z kraje s technikou, policisté a záchranáři jsou v pohotovosti. Pomáhat chce odjet i řada obyčejných lidí.

Na pomoc jižní Moravě, kde ve čtvrtek 24. června udeřilo tornádo, vyjeli ještě v průběhu noci dobrovolní hasiči z Kytlic na Děčínsku. "Je to tu jak po válce. Šílené. Domy jsou rozbité, převrácený kamion, zdi jakoby rozstřílené, jak do nich vítr vrážel nejrůznější předměty," popisoval po příjezdu do Moravské Nové Vsi velitel kytlických hasičů Jan Havránek.

Kytličtí hasiči vyrazili na téměř 400 kilometrů dlouhou cestu. Do zničené vesnice na jihu Moravy dorazili v pátek ráno. Okamžitě začali s pomocí tamním obyvatelům. "Chtěli jsme pomoci v prvních chvílích," vysvětluje Havránek. Spolu se svými kolegy se zapojil do odstraňování nebezpečných stavů, jako je strhávání střech hrozících pádem. "Čekali jsme hodně, ale tohle určitě ne. Lidé jsou tu skvělí, uklízí a zachraňují, co se dá," dodává Havránek.

Na místo katastrofy se během pátečního odpoledne chystají také profesionální hasiči z Ústeckého kraje. "Vyšleme na místo jednotku zhruba třiceti hasičů s technikou. Pojede autobus, jeřáb, kontejnery a další technika. Součástí týmu budou také dva lidé, kteří budou poskytovat psychologickou pomoc na místě," uvedl mluvčí hasičů Petr Pelikus.

Po 16. hodině vyjede z Centrální požární stanice Litoměřice odřad na pomoc Jihomoravskému kraji. Odřad tvoří nejrůznější technika pro odklízení následků ničivého tornáda. Jedná se například o stabilizační kontejner pro zajištění nestabilních budov a kontejner nouzového přežití. — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) June 25, 2021

Další hasiči, stejně jako policisté a zdravotničtí záchranáři budou v pohotovosti, zatím na Moravu nemíří, vyčkávají na požadavky od krizových štábů. Nachystáni jsou také kynologové z kraje.

Také další dobrovolné jednotky z celého kraje jsou připraveny okamžitě vyrazit. „Už jsem o tom informoval operační štáb a čekám na odezvu,“ uvedl v pátek dopoledne velitel hrobských dobrovolných hasičů Karel Hirsch. Na Moravu by mohli vyjet se svou technikou, k dispozici mají také agregát, zkušenosti už mají ze zásahů při povodních.

Podle zpráv z krizových štábů a od profesionálních hasičů bude potřeba pomoc od dobrovolných jednotek hlavně v příštích dnech, kdy bude nutné odklízet následky.

Na jižní Moravu se nejspíše vydají také členové Českého červeného kříže na Teplicku. "Právě dávám dohromady nabídku pomoci našeho týmu pro krizový štáb a ČČK Brno, který je tím pověřen,“ řekl Deníku Jiří Herlitze z Místní skupiny Českého červeného kříže Novosedlice, Dubí a Proboštov.

Pomáhat na Moravu chtějí vyrazit i obyčejní lidé. Na sociálních sítích nabízí ve velkém pomoc. „Můžu vyrazit hned. Mám i motorovou pilu a další nářadí, spát můžu v autě. Jen řekněte kam,“ nechal se slyšet například Milan Okrouhlík z Mostu. „V pátek odpoledne můžeme být na místě a pomáhat s uklízením. Jsme tři kamarádi, dejte vědět, kdo potřebujete,“ nabízí Lukáš Šíl z Chomutovska. Podobných nabídek je mnoho a mnoho.

Vedení Jihomoravského kraje ale upozorňuje, že prozatím jsou postižené lokality uzavřené. Dobrovolníci tam nemají zatím jezdit. Vyzývají, ať prozatím lidé nechávají pracovat hasiče, záchranáře a policisty. „Díky moc za všechny nabídky pomoci. Vyčkejte a v žádném případě nejezděte na místo. Dáme vědět, až bude situace trochu jasnější,“ řekl v pátek ráno hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Připravený podat pomocnou ruku je také Ústecký kraj. „Nabídli jsme okamžitě pomoc, už večer jsme byli v kontaktu. Zatím se tam situace monitoruje a vyhodnocuje se, co bude potřeba. Upřesní nám, co budou potřebovat. Jak bude potřeba, jsme připraveni,“ řekl Deníku hejtman Jan Schiller. „Budeme také jednat o finanční pomoci postiženému regionu,“ dodal. Mluví se zatím o mimořádné pomoci milion korun.

Pomoc nabízí také města ze severu Čech. Ozval se například Děčín nebo Ústí nad Labem. To chce poslat milion korun a například dezinfekční prostředky. Materiální i finanční pomoc chystají také Teplice.

Lidé by rádi pomohli i na dálku. Začínají se dávat dohromady materiální sbírky. "Sbíráme hygienické potřeby, úklidové pomůcky, oblečení, boty nebo dětské pleny," říká velitel dobrovolných hasičů z Krásné Lípy Václav Danita. Pomoc budou krásnolipští hasiči sbírat ve své zbrojnici do páteční 21. hodiny, aby mohli v noci vyrazit na jižní Moravu. Dopoledne jim lidé přinesli šest krabic oblečení nebo krabici drogistického zboží.

Materiální i finanční sbírky

Humanitární pomoc připravuje také Oblastní charita Most. Shromažďuje hlavně pitnou vodu, čisticí a dezinfekční prostředky, nářadí, pracovní oděvy, deky a pokrývky. Lidé mohou dary nosit do budovy charity v ulici Františka Malíka, sbírka má probíhat až do pátku 2. července, v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin, o víkendu pak od 9 do 13 hodin.

Běží už také finanční sbírky. Během noci na nich z celé republiky přišly miliony korun. A kde lze pomoci? Sbírku pořádá například Diecézní charita Brno, číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol 2002, lze posílat i DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, nebo 90.

Přispět lze například také na veřejnou sbírku Českého červeného kříže: číslo účtu 333999/2700, v.s. 2101. Nebo přes Nadaci Adra, číslo účtu 66888866/0300, vs: 390. Další sbírka probíhá pod patronací Diakonie Českobratrské církve evangelické, jež zřídila účet 2100691426/2010. Lze také posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS DIAKONIEPOMOC 30, 60 nebo 90, podle toho jakou částku chtějí lidé přispět, na číslo 87 777.

Veřejnou sbírku vypsana také Nadace Via, přispět lidem a obcím zasaženým tornádem organizuje také Nadační fond pomoci přes platformu znesnáze21, přispět můžete i on-line platbou.