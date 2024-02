První místo v obou hlediscích – čeština, matematika - patří Základní škole s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Metelkovo náměstí, Teplice. „Moc se nám tu líbí. Máme hodné učitele, když nám není něco jasné, hned nám vše vysvětlí. Učení je často zábavnou formou a ne, že se jen učíme všechno zpaměti,“ shodly se dvě dívky, které Deník oslovil v pondělí ráno před školou.

Vedení školy si vloni nechalo vypracovat zpětnou vazbu od rodičů, aby zjistilo klady a zápory v chodu školního zařízení. Výsledky pak škola zveřejnila na webu. Za velké plus rodiče na Metelkově škole považují kvalitní učitele a jejich přístup. „Úroveň výuky, včetně vedení žáků k samostatnosti, začleňování moderních prvků do výuky a také připravenost žáků na další studium,“ citujeme z výsledků ankety.

Pro ředitele školy je to příznivá zpráva. „Těší mě, že rodiče stále kvitují výuku jazyků i náš pedagogický sbor. Je stále těžší a těžší najít nové učitele, kteří by se chtěli práci věnovat na 100 %, jsou ochotni učit moderně a kteří splňují státem předepsané vzdělání,“ zní k tomu komentář ředitele Michala Chalupného.

Cílem žáků, kteří chodí na tuto školu, je pokračovat ve studiu na gymnáziu nebo na některé ze středních odborných škol. 98 % z nich bývá obvykle úspěšných hned v prvním kole přijímacích zkoušek a dostanou se na střední školu, o kterou projevili největší zájem. „Také nás to brzo čeká, máme jasnou prioritu. Dcera půjde na teplické gymnázium, aby se tam připravila na další studium vysoké školy. O tom, jaké jsou přijímačky, se zajímáme už nyní. Zkoušíme si obecně, co zvládne právě z češtiny a matematiky,“ uvedla maminka jedné ze žaček.

Velice úspěšní jsou u přijímaček žáci také ze ZŠ Buzulucká v Teplicích. V přehledu, který má Deník k dispozici, jsou v první pětici obou kategoriích i školy z menších obcí Teplicka. V top 5 nejúspěšnějších škol, dle údajů webu prijimacky.ai a Cermatu, se dále umístila také Bílá cesta a nebo ta v Šanově, na adrese U Nových lázní.

Figuruje tam ale také škola v Oseku nebo v Kostomlatech pod Milešovkou. Je tam také škola při Biskupském gymnáziu v Krupce. Konkrétní výsledky a rozdělení podle úspěšnosti v matematice a češtině jsou v tabulkách, které jsou součástí textu.

Aby byly školy úspěšné, dlouhodobě pořádají pro deváťáky semináře z českého jazyka a matematiky. Už od začátku školního roku se tak vycházející žáci mohou intenzivněji připravovat na přijímací zkoušky. Nepovinné semináře z obou předmětů mívají nemalou návštěvnost.

Pedagogové z úspěšných škol se shodují také v tom, že je potřeba soustavně sledovat, co se každoročně mění na přijímacích zkouškách, aby žáky naučili především to.

Rodiče třináctileté Aničky se domnívají, že se přístup k výuce od dob, co oni chodili do školy, hodně změnil. „Za nás to bylo vyloženě biflování. Dneska je to trochu jiné. Přijde mi, že je učivo takové zábavnější, více konkrétní k běžnému životu, jsou tam úkoly z praxe. Čeština je postavená na pravidlech. Slovní úlohy z matematiky mi přijdou dneska více k pochopení pro žáky,“ zmínil tatínek Roman.