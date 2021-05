"Měření stavu železničního svršku ve čtvrtek 27. května ukázalo v úseku Dubí – Mikulov v několika případech překročení mezních limitů bezpečné provozuschopnosti trati. Úsek Dubí – Moldava byl proto preventivně vyloučen z provozu," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Náprava by podle správce kolejí měla proběhnout do června, případně července. "Aby byl dopad na letní turistickou sezónu co nejmenší," podotkl mluvčí.