S postupným zprovozněním trati u Chotějovic na Teplicku počítá Správa železnic až v druhé polovině tohoto týdne. Odklízení následků po čelní srážce dvou nákladních vlaků z předminulé neděle, při které zemřel jeden strojvůdce, není snadné. Trvá to déle, než se předpokládalo. Teprve v sobotu se dělníci dostali k samotné opravě trati.

V Chotějovicích na Teplicku se srazily dva vlaky. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Neprůjezdná trať částečně zasáhla do provozu nedaleké úpravny uhlí v Ledvicích. Vlaky se tam pro uhlí nedostaly. Podle mluvčího Severočeských dolů Lukáše Kopeckého se úpravna zavřené trati přizpůsobila. „Kdyby to mělo trvat delší dobu, tak už by to způsobilo větší problémy. Takto jsme se s tím ale vyrovnali,“ komentoval Kopecký. Velkou část uhlí z úpravny podle něj odebírá po pasové dopravě ledvická elektrárna. „Zhruba tři čtvrtiny produkce určené pro expedici k dalším zákazníkům odchází přes železniční dopravu a zhruba čtvrtina přes kamionovou dopravu,“ podotkl. Končí ale topná sezona, takže vlaků s uhlím oproti zimě ubylo.