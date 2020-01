Na trati 130 v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina bude výluka. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavře vždy od 7:55 do 17:45 hodin ve dnech 7. až 16. ledna, 20. až 30. ledna a 4. až 13. února traťovou kolej mezi stanicemi Oldřichov u Duchcova Bílina.

Vlakové koleje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Drahomír Stulír

Po dobu výluky České dráhy (ČD) chystají následující opatření: Ve směru Ústí nad Labem - Most - Kadaň - Prunéřov vlaky Os 6806, 6810, 6814, 6818 a 6822 nebudou obsluhovat zastávky Duchcov, Želénky a Chotějovice; vlaky Sp 1942, 1944, 1946 pojedou v úseku Ústí nad Labem - Most o 10 minut dříve; ve směru Kadaň - Prunéřov - Most - Ústí nad Labem vlaky 6809, 6813, 6817, 6821 a 6825 nebudou obsluhovat zastávky Chotějovice, Želénky a Duchcov. „Obsluha zastávek Duchcov, Želénky a Chotějovice bude zajištěna náhradní autobusovou dopravou v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina a zpět podle výlukového jízdního řádu,“ řekla Jana Hinterholzingerová z ČD.