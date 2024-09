V tělocvičně, v autě, po hotelích, při závodech i na soustředění. Tam všude docházelo k šokujícímu zneužívání dětí trenérem bojových sportů z Teplicka. Na chlapce urputně naléhal, odměňoval je klíči od tělocvičny i aut, kupoval jim večeře. To se dělo skoro deset let, provalilo se to až loni a dnes došlo k rychlému procesu s obviněným.