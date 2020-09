Na Facebooku se nyní objevují spekulace, že by mohlo jít o žhářství. Policie ani hasiči to tak ale zatím nevidí. „Dosavadní vyšetřování takovou souvislost nenaznačuje. Spíše půjde o nahromadění událostí těsně za sebou,“ řekl řídící důstojník HZS Teplice Jan Bereznanin.

Žhářství jako jednu z vyšetřovacích verzí sice Deníku v úterý 8. září dopoledne potvrdila mluvčí policie Veronika Hyšplerová, zároveň ale podotkla, že případy jsou na samém počátku vyšetřování, takže na konkrétní závěry je příliš brzo. Kromě úmyslu podle ní mohlo jít u všech třech případů o technickou závadu nebo také nedbalost. „Pracujeme se všemi těmito možnostmi. Spolupracujeme s vyšetřovateli hasičů. Jednotlivé verze postupně společně prověřujeme,“ sdělila.

Nejničivější z trojice požárů byl ten z pátečního večera 4. září v Košťanech, kde plameny po 19. hodině pohltily továrnu na výrobu papírových ubrousků a kapesníků. S ohněm tu celou noc bojovalo 14 hasičských jednotek, profesionálních i dobrovolných. Podle Bereznanina neměli zasahující muži vůbec snadnou práci. Uskladněný materiál byl extrémně hořlavý, role ubrouskového vzdušného papíru rychle prohořívaly dovnitř. Hasiči je neustále museli prolévat proudy vody a rozebírat.

Jednotlivá ohniska dohašovali ještě během víkendu. Teprve poté na místo pustili vyšetřovatele. Majitelé továrny škodu odhadli na 50 milionů korun.

Druhá směna hasičů z HZS Teplice měla rušno už předchozí noc. Podobný poplach je volal k zásahu dokonce dvakrát. V Duchcově hořely objekty v kynologickém areálu. „I zde máme několik vyšetřovacích verzí. Na technickou závadu to ale zatím nevypadá. Spíše otevřený oheň,“ konstatoval na místě při ohledání požářiště vyšetřovatel teplických hasičů Pavel Kuchař. Vyloučena není nedbalost, neboť podle místních se v oploceném areálu i přes zákaz občas pohybovali nezvaní hosté.

Třetím velkým požárem v posledních dnech byly ničivé plameny v papírně v Novosedlicích. V noci na pátek tam vzplála hromada uskladněného použitého papíru.

U všech požárů profesionálním jednotkám pomáhaly sbory dobrovolných hasičů. Podle Bereznanina z HZS Teplice je právě jejich pomoc v takových případech velkým přínosem. „Spolupracují s námi přímo na místě, velitel zásahu jim dává přesné pokyny, co mají udělat, čímž se likvidace plamenů vždy urychlí,“ poznamenal. Vyzdvihl i spolupráci s majiteli objektů.

„Zvláště v Košťanech to při náročném zásahu, kdy plameny pohltily celý objekt, bylo velmi důležité. Přítomný majitel nás upozornil, kde jsou v objektu riziková místa, například plynové lahve a podobně,“ dodal Bereznanin. Pochvaloval si i vstřícnost, s jakou se představitelé továrny snažili postarat o občerstvení pro vyčerpané hasiče. Kvitoval také, že se v případě zajištění občerstvení snažili zapojit i někteří místní podnikatelé. Jako třeba provozovatel vietnamské večerky v Košťanech, který dodal pití.

Vzorky ze všech vyhořelých míst teď poputují do laboratoře k expertíze. Potrvá ještě několik týdnů, než budou vyšetřovatelé moci s jistotou říci, zda spolu některé případy souvisejí nebo šlo jen o souhru náhod a co bylo příčinou plamenů u jednotlivých požárů. Tři takto velké a ničivé požáry krátce za sebou pamětníci za 20 let v okrese nepamatují.