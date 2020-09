Zpomalit musejí od konce prázdnin řidiči projíždějící tepnou protínající sídliště Šanov II v Teplicích. Město v Trnovanské ulici zřídilo zónu, ve které je nejvyšší povolená rychlost 30 kilometrů za hodinu. U tří tamních přechodů nechalo navíc nainstalovat příčné zpomalovací retardéry. Lidé z panelových domů si po třech týdnech provozu snížení rychlosti pochvalují, méně nadšení jsou projíždějící řidiči.

„Souvisí to s dalšími opatřeními v dopravě v této lokalitě. Třeba s novými parkovacími místy. Jde o frekventovanou ulici, přes kterou projedou denně stovky aut. Přes silnici tu přecházejí děti do školy, takže nižší rychlost je bezpečnější,“ řekl primátor Teplic Hynek Hanza.

Zóna s nižší rychlostí zde vznikla v předstihu navazujících prací. „Což nám naše dlouhodobé plány nikterak nenaruší. S podobným opatřením už počítáme několik let,“ dodal Hanza.

Na rychle projíždějící auta upozorňovali lidé z panelových domů v okolí. Město si nechalo vypracovat posudek od policie, která zónu rovněž doporučila. Jedním z těch, který tu už několikrát musel uskakovat před jedoucím autem, je 67letý Václav Svoboda. „Tamhle u večerky mě málem srazilo auto, pak na přechodu u točny trolejbusu na Panoramě,“ zmínil. „Ještě na mě troubil, že mu na přechodu vlastně překážím. Někteří řidiči tudy jezdí opravdu rychle. Hlavně ve večerních hodinách to je nebezpečné, protože tu bývá šero,“ vyprávěl senior na chodníku před svým domem.

Zóna s 30kilometrovou rychlostí platí v Trnovanské ulici od křižovatky se Sochorovou ulicí až k Panoramě po ulici Fráni Šrámka. Přechody pro chodce zde přitom nevyužívají jen lidé z panelových domů podél silnice.

V ranních a odpoledních hodinách zde přechází řada školáků také ze sousední lokality Závětří. „I kvůli nim je nižší rychlost vhodná,“ podotkl Hanza. Snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/hod je zavedené rovněž v přilehlých ulicích Kosmonautů a Koperníkova.

Mnozí řidiči však novinku vnímají negativně. „Takovéto retardéry jsou hrůza. Než dojedu ze Šanova na Somet, tak jich přeskáču hned pět, protože další jsou v ulici Pod Doubravkou. Město jich má celou řadu a někde mi připadají zbytečné. I zde na Šanove jezdím pomalu, protože nikdy nevím, kdy mi z řady vycouvá do cesty auto,“ svěřil se například Tepličan Václav Holík.

Ne všude ve městě jsou takováto omezení rychlosti možná. „Lidé by to po nás chtěli i na silnicích první třídy. Tam to ale dost dobře nejde z několika důvodů, například kvůli MHD a těžké dopravě,“ vyjmenoval primátor.

Někde ovšem město nevyhoví ani v rezidentních lokalitách mimo hlavní tahy. A to po dohodě s policií. Rada města Teplic nedávno zamítla třeba žádosti lidí z Litoměřické ulice o umístění dvou zpomalovacích prahů. Podle vedoucí odboru dopravy Ivany Müllerové nebylo pro jejich umístění opodstatnění. „I na základě místního šetření policie, od které máme vyjádření,“ řekla k tomu. Lidé z ulice nedaleko nemocnice chtěli dva příčné prahy, a to u křižovatky s ulicí Mostecká a před nádražím Zámecká zahrada. Na rozdíl od Trnovanské ulice v šanovském sídlišti na druhém konci města zde ale nedochází k tolika nehodám.