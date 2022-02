Zdroj: DeníkNa místě je pro řidiče zúžen pravý jízdní pruh a snížena rychlost na 30 km/h. V návaznosti budou probíhat práce na nové silnici, což představuje odfrézování, odstranění podložních vrstev a položení nového asfaltu.

Termín dokončení stavby je do června. Firma ale doufá, že by to mohlo být dříve, třeba do konce dubna. „Investorem opravy je Ministerstvo životního prostředí, pod něhož tato akce spadá. Zhotovitel získal potřebná povolení pro práce v ochranných pásmech, kterých se na tomto místě nachází hned několik,“ podotkla Zikešová z ředitelství silnic. Zhotovitelem prací je podle smlouvy společnost Diamo. Od ŘSD má k dispozici historické mapové podklady.

Probíhající oprava propadlé silnice u Hostomic.Zdroj: ŘSD, závod Chomutov

Opravu silnice vítá hostomický starosta Ivan Holata. „Řada míst je v této lokalitě poddolována. Mohli tu tušit už v době, kdy se tu silnice dělala, že se něco takového stane. Je dobře, že se to začalo opravovat,“ uvedl.

Nedaleko od tohoto postiženého místa je most, který překlenuje hostomické údolíčko v sousedství zatopené šachty. I zde je problém s pohybem země. Kvůli zjištěnému sesuvu svahu je neprůjezdná část mostu. Jezdí se obousměrně pouze pravou částí ve směru od Teplic na Bílinu. Prosakují informace, že by firma, která sanuje v těchto dnech propadlou silnici na odbočce do Hostomic, měla opravovat v budoucnu právě zmíněný svah navazující na most.