Připravte se na dopravní peklo v Teplicích. V termínu od 27. září 31. října bude uzavřená Masarykova ulice u Červeného kostela. A to kvůli výstavbě středového ostrůvku nového přechodu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.